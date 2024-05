Rue du Commerce dévoile ses dernières offres pour les French Days : voici le TOP 7

Comme beaucoup d'autres e-commerçants, Rue du Commerce a, lui aussi, organisé ses French Days en proposant quelques offres intéressantes : découvrez celles qui ont retenu notre attention dans notre article.

Rue du Commerce joue aussi le jeu des promotions durant les French Days 2024 et propose quelques pépites dans son catalogue. Si vous ne savez plus où donner de la tête parmi toutes ces offres, nous vous avons sélectionné les meilleurs bons plans concernant des appareils (smartphones, téléviseurs, pc portables…) qui valent la peine d’être découverts sur le site marchand français.

Les meilleures offres Rue du Commerce des French Days

Le meilleur selon Samsung

Lorsqu’il est question de TV OLED, on pense forcément à LG mais il faut savoir que son grand rival Samsung a également sa part sur ce marché. On peut penser que ce dernier ne peut dominer LG sur son propre terrain, et pourtant, le géant sud-coréen a bluffé son petit monde avec sa gamme de S90C, des TV QD-OLED d’une qualité indéniable dont la version de 55 pouces est justement en promotion pendant les French Days.

Ce qu’il faut retenir du Samsung TQ55S90C

Une dalle QD-OLED avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz

Supporte les normes HDR10 et le Dolby Atmos

Les ports HDMI 2.1 pour jouer dans les meilleures conditions

La partie Smart TV gérée par Tizen

Au lieu de 1 799 euros habituellement, le Samsung TQ55S90C est maintenant disponible en promotion à 1 049 euros chez Rue du Commerce.

L’un des meilleurs TV 4K OLED du marché à moitié prix

Pour celles et ceux à la recherche de la crème de la crème en matière de TV, LG est une référence incontournable qui compte dans son catalogue tout un assortiment de modèles haut de gamme comme ce LG OLED55C3 en promotion pendant les French Days. Dans cette série des C3, nous avions testé la version de 65 pouces qui a remporté la note de 9/10 grâce à une dalle OLED lumineuse, une image sublime et des fonctionnalités gaming très appréciables. Chez Rue du Commerce, elle est moins chère de 1 000 euros par rapport à son lancement.

Pourquoi opter pour le LG OLED55C3 ?

Tout simplement l’une des meilleures dalles OLED du marché

L’upscaling et la gestion des contenus HDR

Les diverses fonctionnalités de WebOS

Les fonctions gaming (4K 120 FPS, VRR, ALLM)

Au lieu de 2 099 euros lors de son lancement, le LG OLED55C3 est maintenant disponible en promotion à 1 099 euros chez Rue du Commerce.

Le pack idéal pour débuter dans l’installation domotique

Dans l’éclairage connecté, les solutions proposées par Philips Hue sont les plus populaires. On les apprécie pour leur simplicité, et dont l’installation est intuitive. Pour les allumer, les éteindre, changer la couleur, il suffit de passer par une application ou votre voix grâce à une intégration parfaite des assistants vocaux. En revanche, il faut y mettre le prix fort pour en profiter, mais heureusement les French Days permettent de trouver des kits complets à prix cassé : c’est le cas de ce kit de démarrage qui profite de 34 % de remise.

Qu’est-ce qu’on apprécie dans ce kit Philips Hue ?

Trois ampoules connectées personnalisables

Un kit complet : pont de connexion

La compatibilité avec les assistants vocaux

Au départ à 159,99 euros, le kit de démarrage Philips Hue White & Color Ambiance E27 (3 ampoules connectées et un bridge) s’affiche à 103,73 euros sur Rue du Commerce.

Un kit complet et facile à installer

3 ampoules connectées + 1 portative

L’application Philips Hue pour personnaliser votre éclairage

De base à 239,99 euros, le pack Philips Hue Go + 3 ampoules connectées White & Color Ambiance + pont de connexion est dorénavant disponible à 124,99 euros sur le site Rue du Commerce.

Un thermostat connecté pour faire des économies

Si vous souhaitez garder un œil sur votre consommation d’énergie, miser sur un thermostat connecté est une très bonne solution. Vous pourrez, par exemple, opter pour le kit de démarrage comportant le thermostat connecté Tado° V3+, qui bénéficie en ce moment de 57 % de réduction durant les French Days.

Les points forts du Tado° V3+

Des programmations intelligentes pour maintenir une bonne température

Compatible avec la majorité des systèmes de chauffage

Compatible avec Google Assistant, Amazon Alexa et Siri (HomeKit)

D’abord proposé à 219,99 euros, le kit de démarrage Tado° V3+ est dorénavant affiché à 94,99 euros sur Rue du Commerce.

Le savoir-faire de Samsung à prix mini

Le Samsung Galaxy A15 4G est le nouveau smartphone entrée de la marque. Toujours conçue pour les petits budgets, ce modèle voit sa fiche technique s’améliorer, notamment au niveau de l’écran, qui laisse enfin la technologie LCD au profit de l’Oled. Un meilleur affichage pour un visionnage plus agréable lors de vos sessions de films. Ce téléphone va à l’essentiel et coûte déjà moins cher grâce aux French Days.

Que propose le Samsung Galaxy A15 4G ?

Un écran Super Amoled de 6,5 pouces à 90 Hz

Une puce entrée de gamme : Mediatek Helio G99

Une grosse batterie de 5 000 mAh

Récemment lancé à 199 euros, le Samsung Galaxy A15 4G baisse d’ores et déjà de prix à seulement 169 euros sur Rue du Commerce.

Du Qled sur un petit TV

Si vous voulez goûter à du QLED sans faire un énorme trou dans votre budget, la nouvelle référence de TCL est actuellement en promotion pendant les French Days, et ne coûte pas plus de 300 euros grâce à cette offre.

L’essentiel à retenir du TCL C631

La dalle QLED de 43″ compatible 4K HDR

Les meilleures normes : HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision

Les modes VRR et ALLM sont de la partie

La présence de Google TV

Au lieu d’un prix barré à 449 euros, le téléviseur TCL QLED 43C631 de 43 pouces est à présent à 289 euros chez Rue du Commerce.

Pour ne rien rater des French Days 2024

La première édition des French Days pour l’année 2024 se tiendra du mardi 30 avril à partir de 7h jusqu’au mardi 7 mai à 23h59. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Les French Days par marchands :

Les French Days par catégories :

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.