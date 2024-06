Samsung T5 Evo : ce petit SSD externe est à moitié prix sur Amazon, en version 4 et 8 To

Rapide et performant, le Samsung T5 Evo est un petit SSD compact très facile à emporter partout. Son autre atout, c'est son prix, qui passe de 399 euros à 189 euros sur Amazon, grâce à une ODR et une remise immédiate.

Si vous souhaitez sauvegarder vos données tout en les protégeant et en les gardant près de vous, alors mieux vaut opter pour un SSD externe robuste, performant, mais aussi compact et léger. Des qualités que possède justement le Samsung T5 Evo, un mini SSD facile à transporter, qui bénéficie de plusieurs réductions permettant de faire baisser son prix de moitié.

Les points forts du Samsung T5 Evo

Un SSD externe compact

Des vitesses de transfert allant jusqu’à 460 Mo/s

Une grosse capacité de stockage

Habituellement proposé à 399 euros, le SSD externe Samsung T5 Evo 4 To est actuellement proposé à 326,78 euros sur Amazon. Mais grâce à l’ODR de 150 euros valable jusqu’au 16 juin 2024, le SSD peut vous revenir à 189 euros seulement. On trouve aussi le modèle 8 To à 299 euros au lieu de 749 euros avec la même ODR.

Petit format, maxi stockage

Le SSD externe Samsung T5 Evo adopte un design assez original, avec son look rectangulaire qui se rapproche davantage de celui d’une clé USB. Un design que l’on peut d’ailleurs qualifier d’ergonomique, tant il tient bien dans la main. De plus, avec ses dimensions de 40 x 95 x 17 mm et son poids plume de 102 grammes, il n’est vraiment pas compliqué à porter et à ranger dans un sac ou même dans sa poche. Mention spéciale pour sa petite poignée métallique qui permet de l’accrocher à un mousqueton pour le transporter encore plus facilement avec soi.

Et pour ne rien gâcher, son boîtier métallique et caoutchouté se montre bien robuste : la marque promet qu’il peut protéger vos données même en cas de chute d’une hauteur de 2 mètres, c’est dire. Bref, un SSD bien pratique qui, malgré sa petite taille, renferme une énorme capacité de stockage de 4 To, soit 4 000 Go. De quoi stocker une foule de logiciels et fichiers volumineux. Les professionnels de la photo ou de la vidéo, qui ont généralement une tonne de clichés et de séquences à enregistrer et à mettre à l’abri, devraient par exemple y trouver leur compte, tout comme les gamers qui ont besoin d’un espace confortable pour y stocker leur bibliothèque de jeux.

Des transferts bien rapides

Côté performances, le SSD externe Samsung T5 Evo promet des vitesses de transfert pouvant atteindre les 460 Mo/s en lecture et en écriture. Vous pourrez donc transférer vos fichiers suffisamment rapidement et ne pas vous embêter avec des temps de chargement trop longs. Et pour ne pas mettre vos données stockées en danger, Samsung a misé sur sa technologie Dynamic Thermal Guard pour que le SSD puisse contrôler sa chaleur et maintenir des températures optimales, y compris en fonctionnant à plein régime.

Enfin, le Samsung T5 Evo s’accompagne également du logiciel Samsung Magician, utile pour la gestion du SSD et pratique pour surveiller la bonne santé de l’appareil. Il permet notamment de visualiser des statistiques, d’ajuster les paramètres et de mettre à jour le firmware.

Afin de comparer le Samsung T5 EVO avec d’autres solutions disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs SSD et disques durs externes du moment.

