Carrefour brade cette puissante barre de son Sony pour en faire un choix abordable pour votre TV

Marre du son médiocre de votre téléviseur ? Si c’est le cas, vous pourriez le compléter par une barre de son, afin d’avoir un audio encore meilleur pour vos films et séries. Ça tombe bien : la Sony HT-S20R est en promotion chez Carrefour, elle passe de 300 à 200 euros seulement !

Vous avez acheté un nouveau téléviseur pour regarder les Jeux Olympiques et l’Euro de football dans les meilleures conditions ? L’image, check. Le son, check ? Peut-être pas encore. La solution : une barre de son ! Et, c’est peut-être cette Sony HT-S20R, qui baisse de 100 euros qui va vous convaincre.

La Sony HT-S20R, c’est quoi ?

Une barre de son, deux enceintes ainsi qu’un caisson de basses ;

Une puissance maximale de 400 W ;

Un son surround 5.1 Dolby Digital.

En temps normal, on trouve cette barre de son à 299,99 euros sur le marché. Mais, aujourd’hui, la Sony HT-S20R est à 199,99 euros seulement chez Carrefour.

400 W de puissance avec cette barre de son

La barre de son Sony HT-S20R comprend en fait : une barre de son, deux enceintes ainsi qu’un caisson de basses. Une très bonne chose, puisque ça permet d’avoir un système de son complet à un prix réduit. C’est finalement presque comme un home cinema, sans trop d’encombrement et pour un budget qui reste abordable. Le tout avec une puissance de 400 W, ce qui est énorme. Alors attention à ne pas pousser le son à fond au risque de se faire rouspéter par ses voisins.

On peut aussi écouter sa musique sans passer par son téléviseur. En effet, il y a un port USB au niveau du caisson de basses. Mais, et heureusement qu’il est là , il y a le Bluetooth. De quoi faire jouer sa musique depuis son smartphone ou sa tablette. À l’arrière du caisson de basses, on trouve une entrée HDMI (compatible Arc), une entrée optique ainsi qu’une entrée analogique.

La Sony HT-S20R, c’est aussi la promesse d’une belle qualité audio

Autre avantage d’avoir un son qui sort de plusieurs endroits : un son surround 5.1 grâce à la technologie Dolby Audio. Ce qui permet d’être plongé dans ses films et séries, avec des bruits qui arrivent de partout autour de soi. Et si vous ne mettez que la barre de son, vous aurez quand même une impression de son environnant, puisqu’elle dispose à elle seule de trois canaux.

Pour personnaliser l’expérience, Sony propose sur ce modèle plusieurs modes : Auto, Standard, Cinéma, Musique, Nuit (pour entendre le son précisément et à volume limité) et Vocal (pour mettre en avant les voix). Aussi, le volume du caisson de basses peut être réglé indépendamment. Le tout se contrôle à l’aide d’une télécommande fournie.

Afin de comparer la Sony HT-S20R avec d’autres modèles que l’on recommande chaudement chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures barres de son du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.