200 Go sur le réseau Orange pour moins de 10 euros, ça ne va pas durer

Sosh frappe fort avec une promo difficile Ă ignorer : un forfait mobile 200 Go Ă 9,99 euros par mois. Sans engagement, valable uniquement pour les nouvelles souscriptions, et surtout sur le rĂ©seau d’Orange. À ce tarif, on est clairement sur un bon plan qui pourrait ne pas rester en ligne trĂšs longtemps.

Le forfait mobile 200 Go proposĂ© actuellement par Sosh tombe Ă un prix rarement vu sur ce type de volume. Pour 9,99 euros par mois, on a une enveloppe internet massive, les appels et SMS/MMS illimitĂ©s, une compatibilitĂ© eSIM, et 20 Go disponibles Ă l’étranger. C’est aussi l’un des rares forfaits dans cette gamme de prix Ă s’appuyer sur le rĂ©seau d’Orange, sans hausse prĂ©vue au bout de quelques mois.

Ce forfait Sosh en bref :

200 Go de 4G en France métropolitaine

20 Go utilisables depuis l’Europe et les DOM

Appels, SMS et MMS illimités en France et vers les DOM

Sans engagement

Compatible SIM ou eSIM

Le forfait est en ce moment disponible Ă 9,99 euros par mois sur le site de Sosh.

200 Go, à quoi ça sert vraiment ?

Ce forfait s’adresse Ă celles et ceux qui ont besoin d’une grosse quantitĂ© de data tous les mois, sans vouloir payer 20 ou 30 euros. Les 200 Go permettent de regarder Netflix ou YouTube en 4G, passer des appels en visio, jouer en ligne ou partager la connexion avec d’autres appareils. C’est aussi une bonne solution temporaire pour remplacer une box internet dans un logement mal desservi par l’ADSL ou la fibre, Ă condition d’avoir une bonne couverture 4G.

L’absence d’engagement permet aussi de tester sans contrainte, avec la possibilitĂ© de rĂ©silier Ă tout moment. C’est ce qui rend ce type d’offre intĂ©ressant : beaucoup de data, un tarif plancher, et aucune contrainte de durĂ©e.

Ce que ce forfait permet Ă l’étranger

Depuis l’Europe et les DOM, le forfait inclut 20 Go par mois, avec un dĂ©bit qui reste confortable. Les appels, SMS et MMS sont illimitĂ©s depuis ces zones vers la France mĂ©tropolitaine, ce qui Ă©vite de mauvaises surprises en dĂ©placement. La Suisse et Andorre restent hors de cette zone, comme souvent, et le dĂ©bit est rĂ©duit au-delĂ des 20 Go.

C’est suffisant pour rester connectĂ© en vacances ou en dĂ©placement pro sans dĂ©pendre du Wi-Fi. L’utilisation reste fluide pour les mails, GPS, rĂ©seaux sociaux ou streaming audio. Le tout s’appuie sur le rĂ©seau d’Orange, qui reste un des plus fiables, y compris dans les zones rurales.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

