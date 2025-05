Beem : simulez votre projet pour tenter de remporter une installation solaire complète

Pour réduire ses factures d’électricité, le plus efficace reste de miser sur l’énergie solaire. Beem propose justement une solution complète et clé-en-main pour s’équiper sans tracas. Pour célébrer son anniversaire, la société offre 6 projets solaires complets, voici comment tenter sa chance.

Si vous prévoyez de vous équiper de panneaux solaires pour gagner en autonomie énergétique, c’est le moment ou jamais de vous lancer. Spécialisée dans la maîtrise de l’énergie à la maison, Beem fête ses 6 ans et met en jeu pour l’occasion 6 installations complètes d’une valeur maximale de 15 000 euros comprenant une série de panneaux photovoltaïques Beem Roof ainsi qu’une Beem Battery. De quoi produire et consommer gratuitement son électricité pendant des décennies.

Pour participer, il suffit de simuler son projet d’ici au 31 mai sur le site officiel de l’entreprise. Voilà une bonne opportunité de découvrir comment Beem peut vous aider à gagner en indépendance énergétique et à économiser grâce à son écosystème complet et haut de gamme.

Un accompagnement complet et personnalisé

Choisir le bon matériel, l’emplacement idéal pour ses panneaux photovoltaïques et réaliser toutes les démarches administratives attenantes peut sembler complexe, surtout s’il s’agit de son premier projet.

Pour aider tous les foyers désireux de s’équiper à passer le cap en toute sérénité, Beem propose un accompagnement de A à Z. Ses experts et son bureau d’études calibrent votre projet, déterminent la taille optimale de vos futurs panneaux solaires Beem Roof, ainsi que leur emplacement. Ils vous conseillent aussi sur le modèle de Beem Battery à privilégier. L’objectif : vous aider à autoconsommer un maximum pour gagner en autonomie énergétique, et ainsi réduire vos factures d’électricité.

Tentez de remporter des panneaux solaires Beem Roof et une Beem Battery en simulant votre projet en ligne // Source : Beem

Ses équipes sont aussi à vos côtés pour toute la partie administrative. Beem vous informe sur les aides de l’État auxquelles vous pouvez prétendre et vous assiste dans la rédaction de tous les dossiers attenants :

demande de subvention, de financement, de prime d’autoconsommation ;

demande d’autorisation auprès de la mairie pour l’installation de panneaux solaires ;

demande de raccordement au réseau électrique auprès d’ENEDIS.

Dès lors que tous ces prérequis sont validés, Beem se charge d’installer le matériel avec l’appui de son réseau de partenaires certifiés RGE. Et une fois l’ensemble du dispositif installé, pas question non plus de vous compliquer la vie. L’application Beem Energy disponible sur Android et iOS vous permet de visualiser en un clic votre production ainsi que votre consommation électrique, et de piloter l’ensemble de vos équipements.

Une application pour piloter ses Beem Battery // Source : Beem

En un clin d’œil, vous pouvez passer du réseau électrique central à l’énergie solaire et inversement. En prime, le système se charge pour vous d’optimiser la production, le stockage et la consommation d’électricité en fonction de l’heure de la journée, du niveau de batterie restant et de la production en temps réel de vos panneaux.

Jusqu’à 80 % d’économies grâce à la Beem Battery

Pour gagner en indépendance énergétique, produire de l’électricité ne suffit pas. Il est essentiel de pouvoir stocker en parallèle le surplus. C’est pourquoi le spécialiste de l’énergie solaire recommande de coupler ses Beem Roof à une Beem Battery. Déclinable en 6,6, 10 et 13,4 kWh, cette batterie modulable se recharge via les panneaux solaires et se raccorde au réseau électrique de la maison pour alimenter tout ou partie de vos appareils. En fonction du niveau d’ensoleillement, de l’étendue des panneaux solaires et de la capacité de la batterie, vous pouvez économiser jusqu’à 80 % sur vos factures d’électricité.

Une batterie pour stocker l’électricité produite par les panneaux et alimenter sa maison ainsi que sa voiture électrique // Source : Beem

Le prix de revente de l’électricité verte ayant récemment été revue à la baisse, les propriétaires de panneaux photovoltaïques ont donc tout intérêt à miser sur l’autoconsommation plutôt que sur la vente du surplus pour rentabiliser leur installation.

Afin d’estimer à un premier niveau les économies réalisables avec les panneaux Beem Roof et la Beem Battery, un simulateur est disponible directement sur le site internet de la marque. En seulement 3 minutes, Beem vous précise dans quelle mesure une telle installation peut s’avérer rentable pour votre foyer.

Et si vous simulez votre projet d’ici au 31 mai 2025 et signez le devis d’ici au 31 juillet, vous êtes automatiquement inscrit pour le tirage au sort organisé par Beem à l’occasion de son sixième anniversaire.

Six lots d’une valeur maximale de 15 000 euros chacun, comprenant une combinaison de Beem Roof et de Beem Battery sont mis en jeu. Voilà une bonne opportunité pour tenter sa chance et peut-être passer à l’énergie solaire sans avoir à dépenser le moindre euro.