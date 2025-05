Amazfit T-Rex 3 : la baroudeuse musclée notée 8/10 est en promotion sur Amazon

Taillée pour les aventuriers du quotidien comme pour les explorateurs du dimanche, la T-Rex 3 d’Amazfit sortie l’année dernière, elle remet les crampons. Boîtier costaud, écran AMOLED, autonomie béton… elle coche toutes les cases de la montre outdoor sans vider le portefeuille. Et bonne nouvelle : elle est en ce moment en promotion sur Amazon, à 249 euros au lieu de 299 euros.

L’Amazfit T-Rex 3 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Elle a le nom d’un dinosaure et l’allure d’un tank, mais la T-Rex 3 d’Amazfit n’est pas là pour faire dans la figuration. Entre son écran AMOLED ultra-lisible, son autonomie qui tient la distance et ses fonctions outdoor bien senties, cette montre connectée possède de bons atouts. Le tout dans un format solide, pensé pour l’action, sans négliger le confort. Et avec la promo de 11 % en cours chez Amazon, elle devient encore plus intéressante pour ceux qui veulent un vrai tracker de terrain sans se ruiner.

Les points essentiels de la T-Rex 3 d’Amazfit

Un écran AMOLED 1,5″ aussi visible au soleil qu’un néon de nuit.

Une conception militaire robuste

Une grosse autonomie

Au lieu de 299 euros, la Amazfit T-Rex 3 est aujourd’hui disponible en promotion à 249 euros sur Amazon.

Un design qui ferait rougir Rambo

Pas de chichi ici : la T-Rex 3 assume son look de montre baroudeuse. Boîtier en polymère renforcé de 48 mm, boutons texturés pour une prise même avec des gants, et surtout 15 certifications de niveau militaire (MIL-STD-810H) qui la rendent prête pour l’altitude, la poussière, la chaleur et les immersions.



Étanche jusqu’à 100 mètres (10 ATM), elle vous suit sans sourciller dans l’eau, la boue ou la neige. Son écran AMOLED de 1,5″ (466 x 466 px) est lumineux, protégé par un verre trempé anti-rayures Gorilla (même si nous aurions préféré un verre Saphir), et reste lisible même en plein désert ou sur une crête en plein cagnard.

L’interface Zepp OS est légère, les apps tierces sont limitées, mais les fonctions natives font le job et le récent ajout de ChatGPT permet d’en demander un peu plus au cadran connecté.

Un vrai suivi sportif et santé

Avec le double système de positionnement par satellite, la T-Rex 3 capte le signal rapidement, même en terrain dense (forêt, ville, reliefs). Le mode boussole, l’altimètre barométrique et les tracés en temps réel sur la montre sont là pour les randonneurs, traileurs ou bikers qui ne veulent pas sortir leur téléphone toutes les cinq minutes.

Elle gère plus de 150 sports, avec détection automatique de certains (marche, course, vélo…), analyse de l’entraînement, estimation VO2max, et suivi post-effort. Pour la santé, tout y passe : fréquence cardiaque, SpO2, sommeil, stress et même le suivi du cycle menstruel.



Avec sa batterie de 700 mAh, la T-Rex 3 joue dans une autre cour : jusqu’à trois semaines d’autonomie en usage classique, 13 jours en usage intensif, 180 heures en suivi GPS et même 40 jours en mode économie d’énergie. Autant dire qu’elle se fait complètement oublier sur le chargeur, même pour les plus actifs. À côté de ça, elle gère les notifications, la musique en Bluetooth, les appels via micro et haut-parleur, et elle est compatible iOS/Android.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Amazfit T-Rex 3.

