Ce smartphone en promo à seulement 124 € est une bonne alternative à Xiaomi

Besoin d’un smartphone pas trop cher, mais efficace ? Le Motorola Moto G23 est un bon candidat, surtout maintenant que son prix passe de 229 euros à 124 euros seulement grâce à cette offre.

À moins de 230 euros, le Motorola Moto G23 est censé rivaliser avec plusieurs cadors comme le Xiaomi Redmi Note 13 ou le Samsung Galaxy A15 dans un marché très concurrentiel. S’il offre de bonnes prestations, ses compromis trop importants l’empêchent de se démarquer. Mais ça, c’était avant que cette remise de 105 euros lui permette de devenir un bon smartphone pas cher à conseiller.

Que propose le Motorola Moto g23 ?

Un écran LCD de 6,5 pouces rafraîchi à 90 Hz

Un processeur entrée de gamme : le Mediatek Helio G85

Une batterie de 5 000 mAh couplée à de la charge 30 W

Lancé en 2023 à 229 euros, le Motorola Moto g23 voit son prix chute à 124,89 euros sur le site PC Componentes grâce à 10 euros de remise qui s’applique dans le panier.

Un smartphone qui va l’essentiel

Le Motorola Moto G23 a un design classique, mais soigné et très fin avec une épaisseur de 8 mm. Il met en avant des tranches plates, similaires à celles des derniers iPhone. Autrement, l’écran de 6,5 pouces est entouré de bordures discrètes, excepté au niveau du menton. Il affiche une définition HD+ de 1 600 × 720 pixels avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 90 Hz, via une dalle LCD. Cette définition n’est clairement pas la meilleure du marché, mais on ne peut pas le lui reprocher sur cette tranche tarifaire.

Du côté de l’animation, l’appareil de Motorola s’appuie sur le SoC Mediatek Helio G85, avec 4 Go de mémoire vive. Cette puce entrée de gamme ne fait pas preuve d’une fluidité exemplaire, mais elle est à l’aise pour de la navigation, la consultation des réseaux sociaux ou encore consommation de contenus. Il aura en revanche des difficultés pour faire tourner des jeux 3D gourmands.

Bien endurant, avec un bloc photo limité

Son point fort réside au niveau de l’autonomie. Le Moto G23 embarque un accumulateur de 5 000 mAh. Avec une telle capacité, le smartphone est capable de tenir une bonne journée, voire plus si vous avez une utilisation modérée. Il peut aussi compter sur la charge 30 W, qui permet de récupérer plus rapidement des pourcentages.

Concluons sur la partie photo. Le téléphone peut compter sur un capteur principal grand-angle de 50 Mpx, d’un capteur ultra grand-angle de 5 Mpx et d’un capteur macro de 2 Mpx. Le capteur de 50 Mpx apporte plus de détails, mais au vu du prix, il devrait vite trouver ses faiblesses dans des conditions peu lumineuses.

