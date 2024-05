Samsung Odyssey OLED G8 : ce moniteur 34 pouces extra-large coûte 230 € de moins actuellement

Celles et ceux qui recherchent un très grand écran pour jouer confortablement et profiter d'une immersion maximale pourront se diriger vers le Samsung Odyssey OLED G8, avec sa dalle incurvée QD-OLED de 34 pouces 21:9. Aujourd'hui, le moniteur peut vous revenir à 769 euros au lieu de 999 euros chez Boulanger.

La gamme d’écrans gamer Odyssey de Samsung est remplie de références atypiques et imposantes qui cumulent les bons points. Le Samsung Odyssey OLED G8 en est un bon exemple : avec sa grande dalle ultra-wide incurvée QD-OLED 34 pouces 21:9, il promet une bonne immersion dans le jeu et met à disposition une grande surface d’affichage pour afficher plusieurs fenêtres, par exemple. Un modèle qui conviendra autant aux joueurs qu’aux travailleurs, et qui devient encore plus intéressant en ce moment grâce à cette offre.

Les points forts du Samsung Odyssey OLED G8

Une dalle ultra-wide OLED de 34 pouces 21:9

Une courbure de 1800R

Un taux de rafraîchissement de 175 Hz + un taux de réponse de 0,1 ms

Lancé à 999 euros, le Samsung Odyssey OLED G8 est actuellement proposé à 849 euros chez Boulanger. Mais, grâce à une ODR de 80 euros valable jusqu’au 16 juin 2024, il peut vous revenir à 769 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung Odyssey OLED G8. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Odyssey OLED G8 (2022) au meilleur prix ?

Grande diagonale, grande immersion

Pour son écran Odyssey OLED G8, Samsung n’a visiblement pas fait les choses à moitié et a opté pour une très grande dalle de 34 pouces d’une définition de 3 440 x 1 440 pixels et au format 21:9, qui offre donc une large surface d’affichage, pratique pour afficher plusieurs fenêtres côte à côte ou tout simplement pour profiter d’un maximum de détails durant une partie de jeu. L’immersion est par ailleurs assurée grâce à cette grande surface d’affichage. Notez tout de même que certains jeux ne sont pas adaptés au format 21:9 : dans ce cas particulier, des bandes noires peuvent apparaître autour des images.

Mais ce n’est pas tout : l’écran bénéficie aussi de la technologie QD-OLED, de l’OLED saupoudrée de points quantiques (Quantum Dots). Contrastes infinis, noirs profonds, très bonne luminosité… La qualité d’affichage promet d’être de haute volée. Et pour ne rien gâcher, la dalle parvient à couvrir 99,3 % de l’espace colorimétrique DCI-P3, histoire de profiter de couleurs bien réalistes. Ajoutons aussi le fait que la dalle est incurvée : sa courbure de 1800R garantit, elle aussi, une bonne immersion, même si l’écran reste suffisamment plat pour offrir une lecture agréable en dehors des jeux vidéo. Cette courbure favorise également le confort visuel puisque vos yeux pourront parcourir la totalité de l’écran en conservant la même distance.

Un système intelligent

Le Samsung Odyssey OLED G8 présente par ailleurs un taux de rafraîchissement de 175 Hz et un temps de réponse microscopique de 0,1 ms, un combo qui promet une fluidité exemplaire ainsi qu’une bonne réactivité à tout moment ; on peut aussi dire adieu aux saccades, aussi. La fonction AMD FreeSync est aussi de la partie afin d’éviter les déchirures d’écran, flous de mouvement et autres saccades qui perturbent une partie.

Le moniteur marque aussi des points grâce à son système d’exploitation intégré, qui lui permet de se démarquer de la concurrence. Comme les Smart Monitors de la marque, l’écran embarque Samsung Smart Hub, qui permet d’accéder aux services de SVOD ou vidéos, et Samsung Gaming Hub, qui propose nativement les services de cloud gaming les plus populaires du marché (Nvidia GeForce Now, Xbox Cloud Gaming). Ainsi, vous pourrez jouer à un titre avec une simple manette, directement sur l’écran, sans utiliser de PC ou de console. Enfin, le Samsung Odyssey OLED G8 dispose d’une connectique assez curieuse puisqu’on trouve un Micro HDMI (2,1) et un miniDP 1.4, au lieu des classiques DisplayPort et HDMI que l’on retrouve habituellement sur de tels moniteurs. Prévoyez donc de vous équiper de câbles dédiés ou d’adaptateurs. Autrement, un port USB-C complète le tout.

Si vous souhaitez découvrir d’autres moniteurs gaming très larges, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC Ultrawide du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.