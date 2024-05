L’Ice-Watch est à moitié prix sur Amazon, et pourtant cette montre connectée est déjà très abordable de base

L'élégante montre connectée Ice Smart One de Ice-Watch fait partie de ces modèles qui nous font profiter d'un excellent rapport qualité-prix. Et c'est encore plus le cas en ce moment puisque cette tocante bien complète est affichée à 53,90 euros au lieu de 99 euros sur Amazon.

Les montres connectées peuvent se révéler très utiles au quotidien, mais certaines personnes n’ont pas un budget suffisant pour s’équiper d’un modèle efficace et doté de nombreuses fonctionnalités. Heureusement, certaines marques pratiquent des prix très bas, à l’image d’Ice-Watch. Dans le catalogue du fabricant belge, on peut notamment trouver la très complète Ice Smart One, une récente tocante chic et confortable qui a été lancée à moins de 100 euros et qui est en ce moment affichée à moitié prix grâce à une réduction qui renforce encore davantage son bon rapport qualité-prix.

Ce qu’il faut retenir de l’Ice Smart One

Une jolie montre pratique

De nombreuses fonctionnalités de santé

Une bonne autonomie

Auparavant proposée à 99 euros, l’Ice Smart One de Ice-Watch version rose et rose gold est actuellement disponible à 53,90 euros sur Amazon. Le modèle blanc et rose gold est quant à lui affiché à 56,90 euros.

Une montre élégante aux faux airs d’Apple Watch

Avec son cadran carré fin aux coins arrondis et sa petite couronne rotative latérale qui ressemble à une Digital Crown d’Apple Watch, l’Ice Smart One d’Ice-Watch présente un design ayant pas mal de points communs avec celui de la montre connectée phare de la Pomme. Bien évidemment, vu la différence de prix qui existe entre les deux modèles, la ressemblance s’arrête là, mais on peut tout de même souligner que la tocante d’Ice-Watch est très élégante avec son boîtier en alliage d’aluminium bien conçu et solide. Et elle n’est pas que jolie, puisqu’elle se montre aussi tout à fait confortable grâce à son bracelet en silicone, une matière légère et bien pratique pour le sport d’ailleurs.

Côté écran, on a droit à une grande dalle HD de 1,85 pouce, depuis laquelle on peut gérer les appels, contrôler la musique, lancer l’assistant vocal d’un smartphone ou encore jeter un œil aux notifications. Il est même possible de déclencher à distance la prise de photo depuis un smartphone, ce qui évite d’avoir à activer le minuteur, par exemple.

Des fonctionnalités de santé pratiques

Comme toute bonne montre connectée, l’Ice Smart One se doit d’intégrer un paquet de capteurs permettant de suivre de près sa santé. Elle permet ainsi de mesurer la fréquence cardiaque en continu, le taux d’oxygénation du sang (SpO2), la tension artérielle, la qualité du sommeil ou encore de suivre son cycle menstruel. L’ensemble des indicateurs physiologiques sont par ailleurs disponibles sur l’application compagnon, disponible sur iOS et Android. L’Ice Smart One est également capable d’accompagner les utilisateurs au cours de leurs entraînements sportifs : elle peut ainsi reconnaître plus d’une centaine de pratiques et mesurer les performances. Retenez tout de même que si elle peut résister aux immersions pendant 30 minutes grâce à son étanchéité jusqu’à 1,5 m, elle ne peut pas être utilisée pendant les sessions de sport nautique (nage, plongée…). Et bien sûr, la montre peut suivre en temps réel la distance parcourue au cours de la journée et compter le nombre de pas réalisés et le nombre de calories brûlées.

Enfin, pour ce qui est de son autonomie, Ice-Watch garantit que la montre peut tenir 72 heures avec une utilisation intensive et cinq jours avec une utilisation classique sur une seule charge.

