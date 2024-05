Bose QuietComfort : noté 9/10, le remplaçant du QC 45 coûte 130 € de moins aujourd’hui

Le casque Bose QuietComfort a remplacé, l'an dernier, le QuietComfort 45. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce modèle à réduction de bruit active est un excellent modèle, que l'on a d'ailleurs noté 9/10 après notre test. Une référence ultra efficace que l'on trouve actuellement à un meilleur prix sur Amazon : 229 euros au lieu de 359 euros.

Le casque Bose QuietComfort, héritier du QC 45, a été lancé l’an dernier et nous a tellement plu qu’on lui a donné l’excellente note de 9/10 au terme de notre essai. Il faut dire qu’il a de nombreux atouts, à commencer par son excellente réduction de bruit active, mais venant de cette marque, ce n’est pas vraiment étonnant. Une telle qualité se paie, évidemment, et le Bose QuietComfort n’est, à la base, vraiment pas donné. Heureusement, une réduction permet actuellement de faire passer son prix sous les 230 euros.

Ce qu’il faut savoir sur le Bose QuietComfort

Un casque léger et confortable

Une réduction de bruit active épatante

Une autonomie qui dépasse la journée

Initialement affiché à 359,99 euros, le Bose QuietComfort (avec un étui souple) est aujourd’hui proposé à 229,95 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Bose QuietComfort. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Bose QuietComfort au meilleur prix ?

Le confort avant tout

Le premier atout du Bose QuietComfort est inscrit dans son nom. Oui, ce casque audio est très confortable : les coussins de ce modèle circum-aural englobent bien les oreilles et la pression exercée sur le crâne est très douce. La mousse à mémoire de forme est très tendre, le contact du cuir synthétique agréable et l’arceau est tout aussi confortable. Son poids plume de 240 g est aussi un vrai bon point. Bref, le casque peut être porté assez longuement sans ressentir de gêne.

Et vous pourrez d’ailleurs utiliser ce casque pendant de nombreuses heures d’écoute sur une seule charge puisque lors de notre test, nous avons mesuré 26 heures d’autonomie à 50 % du volume d’un iPhone. C’est tout simplement excellent, compte tenu des excellentes performances de l’ANC et de la restitution musclée des plus basses fréquences. Le Bose QuietComfort brille aussi côté recharge, puisque 2 heures suffisent pour refaire le plein. Et pour les plus pressés, sachez que 15 minutes de charge permettent de profiter de 3 heures d’autonomie.

L’une des meilleures réductions de bruit actives

Bose maîtrise comme peu d’autres concurrents la technologie de réduction de bruit active, et son modèle QuietComfort le prouve bien. C’est simple : ce casque a tout à fait sa place dans le top 3 des meilleures ANC. Avec cette technologie activée, le QuietComfort parvient à éradiquer les sons les plus grave qui nous entourent tandis qu’il réussit à atténuer les bruits clairs. Évidemment, certains sons arrivent toujours aux oreilles, mais ils ne sont plus gênants et la musique écoutée les couvre sans difficulté. Notez qu’il y a aussi un mode « attentif » qui, en mixant les bruits environnants avec la musique, permet d’entendre ce qui se passe autour de soi.

Côté audio, le Bose QuietComfort offre un son généreux et clair, très dynamique, avec une belle mise en avant des graves (très denses) et des aigus. Un égaliseur est d’ailleurs disponible sur l’application Bose Music pour ajuster les sonorités. En revanche, sachez qu’en mode passif (avec son câble mini-jack, donc), la balance tonale est moins flatteuse, et l’aigu trop timide. Enfin, le Bluetooth multipoint est de la partie : on peut donc utiliser deux sources sans avoir à se déconnecter de l’une pour l’autre. La transmission est d’ailleurs bien stable et atteint 10 mètres au travers d’une cloison mince ou d’un plancher.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du casque Bose QuietComfort.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour les comparer avec le Bose QuietComfort, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs casques Bluetooth du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.