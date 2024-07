Le Prime Day s’attaque au Beats Studio3 avec 60 % de remise sur ce fameux casque à réduction de bruit

Le Beats Studio3 n'est pas le meilleur casque audio du marché, surtout si on le compare avec ce que proposent Bose, Sony ou encore Apple avec ses AirPods Max, mais c'est probablement celui qui affiche l'un des meilleurs rapports qualité-prix durant ce Prime Day puisqu'au lieu de son prix de départ de 399,95 euros, il est disponible à 169 euros chez Amazon.

Écrasé par une concurrence féroce entre Sony et Bose, le Beats Studio3 n’est pas le casque sans fil que l’on recommanderait en premier, surtout avec son prix de lancement proche des 400 euros. En revanche, ses réductions lors de périodes promotionnelles sont souvent avantageuses, et c’est actuellement le cas pendant le Prime Day puisqu’il tombe à moitié prix. Pour 169 euros, on peut mettre la main sur un casque audio premium (selon les critères de 2017) avec une grosse autonomie, mais aussi une particularité qui le rend plus plaisant à utiliser avec les appareils d’Apple.

Le Beats Studio3 Wireless en quelques mots

Un design bien Beats !

Un son puissant sans trop de distorsions

Une grosse autonomie de 40 heures

La puce W1 pour un appairage plus rapide avec les appareils Apple

Au lieu d’un prix barré de 399,95 euros, le Beats Studio3 Wireless est maintenant disponible en promotion à 169 euros chez Amazon.

Un casque audio classique avec un petit truc en plus

Le Beats Studio3 est sorti il y a sept ans donc même si on n’en possède pas un exemplaire, on l’a sûrement croisé au moins une fois dans sa vie, que ce soit chez un vendeur high-tech ou posé sur une tête dans le métro. Son design est facilement reconnaissable avec notamment le logo de la marque de Dr. Dre gravé au dos des oreillettes mais surtout un aspect simple et épuré. Le Beats Studio3 reprend un format circum-auriculaire avec des coussinets qui englobent bien les oreilles et des branches pliables pour le ranger plus facilement. En revanche, son poids de 260 g peut à la longue se faire sentir sur le sommet du crâne.

Ce casque audio est plutôt classique à première vue mais il embarque pourtant un élément qui peut faire toute la différence : une puce W1 conçue par Apple. À l’origine, on la retrouve sur les AirPods afin de faciliter leur connexion avec un iPhone, un iPad ou tout ce qui porte le logo de la marque à la pomme. Il s’agit de l’équivalent de Fast Pair pour Google ou de Swift Pair avec Microsoft. Si on peut écouter ses musiques en sans-fil avec le Bluetooth, on peut aussi profiter du filaire avec le port jack 3.5 mm mais aussi du port USB-C qui permet d’avoir du son en format Lossless.

Son perfectible et grosse autonomie

Avec ses transducteurs de 40 mm, le Beats Studio3 offre un son puissant et immersif sans trop de distorsions à fort volume, mais les basses sont traînantes et les aigus frôlent les sibilances tandis que les médiums peuvent manquer de précision. Bref, ça laisse à désirer, surtout pour un casque lancé à 400 euros. Le Beats Studio3 aurait pu se rattraper avec la réduction de bruit active mais son niveau est loin d’atteindre ce que proposent Sony et Bose. Nous sommes plus sur un étouffement du bruit plutôt qu’une véritable annulation, cela reste quand même agréable si on ne cherche pas une isolation totale, dans les transports par exemple.

Enfin, le Beats Studio3 Wireless est en mesure de proposer une excellente autonomie, et ce en partie grâce à la puce d’Apple qui assure une meilleure gestion de l’autonomie. Selon le constructeur américain, ce casque audio peut atteindre une autonomie de 22 heures avec la réduction de bruit activée et jusqu’à 40 heures sans. Une durée très confortable pour écouter ses meilleures playlists le temps du trajet dans l’avion. La recharge marque également des points grâce à la technologie Fast Fuel du constructeur, celle-ci permettant de récupérer trois heures d’autonomie en seulement 10 minutes de charge.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.