Bose QC Ultra : quand Amazon baisse le prix de l’un des meilleurs casques du marché

Le récent casque audio Bose QuietComfort Ultra est un modèle haut de gamme qui se démarque de ses concurrents grâce à son excellente réduction de bruit active, mais pas que. Un modèle que l'on a testé et approuvé, et que l'on trouve surtout à un très bon prix pendant les ventes flash de printemps d'Amazon : 419 euros au lieu de 499 euros.

Pour remplacer le Bose Headphones 700 lancé en 2019, la firme a lancé, en automne dernier, son QC Ultra Headphones. Ce casque audio haut de gamme a de quoi impressionner avec son nouveau design, sa réduction de bruit active que l’on a jugée excellente ou encore son autonomie très généreuse. On avait tout de même estimé que son prix de lancement était trop élevé. Heureusement, à l’occasion des ventes flash de printemps d’Amazon, la facture s’allège un peu grâce à une réduction de 80 euros.

Les points forts du Bose QuietComfort Ultra

Un format circum-aural confortable

Une excellente réduction de bruit active

Une autonomie de plus de 30 heures

Lancé à 499,99 euros, le Bose QuietComfort Ultra est désormais proposé à 419,99 euros sur Amazon.

Un casque très confortable

Bose a visiblement souhaité revoir sa copie en matière de design pour son casque QuietComfort Ultra, qui diffère assez de ses prédécesseurs. On retrouve tout de même quelques lignes du Bose QC 45 avec ses fourches permettant d’articuler le casque et ses coques à moitié évasées. Le Bose QC Ultra est surtout bien conçu avec ses coussinets en cuir synthétique, ses branches en aluminium et ses coques en plastique. Le confort est aussi de mise ici avec un poids maîtrisé de 250 g qui est bien réparti sur le crâne pour éviter toute pression. Le casque est aussi circum-aural : les coussinets englobent les oreilles au lieu de simplement se poser dessus, ce qui rend l’ensemble bien plus confortable.

Le Bose QC Ultra se connecte par ailleurs très facilement à un smartphone, Android comme iOS, et il est même compatible avec Google Fast Pair. Le Bluetooth multipoint est aussi de la partie. Une application accompagne aussi le casque, Bose Music, sur laquelle on peut créer des modes selon ses préférences d’écoute. Pour chacun d’entre eux, on peut configurer le niveau de réduction de bruit, le coupe-vent et le son immersif (pour activer le mode stéréo, audio spatial ou audio spatial avec suivi des mouvements de la tête).

Une très bonne réduction de bruit

En parlant de réduction de bruit active, celle du Bose QC Ultra se révèle tout simplement excellente. Le casque parvient à couvrir les voix et les fréquences médiums, lesquelles sont traditionnellement assez difficiles à réduire. Les bruits plus graves sont aussi facilement gommés. On n’en attendait pas moins de Bose. Le casque a toutefois un peu plus de mal avec les sonorités plus aiguës, comme le son d’un aspirateur, par exemple. Notez aussi qu’il n’est pas possible de profiter du son sans aucun traitement, avec une seule isolation passive. Autrement, différents modes de réduction de bruit sont disponibles, ainsi qu’un mode « attentif », qui va vous permettre d’entendre tous les sons extérieurs.

Côté audio, on retrouve d’abord plusieurs codecs audio : SBC, AAC, mais également l’aptX adaptative. Le Bose QC Ultra est aussi l’un des rares casques du marché à être certifié du label Snapdragon Sound de Qualcomm. La signature sonore de ce casque est également tournée vers les basses, mais l’égaliseur présent dans l’application est bien utile dans certaines situations. Comme mentionné plus haut, le casque est aussi doté d’une fonctionnalité « son immersif », grâce à laquelle on peut choisir parmi trois modes : stéréo, suivi des mouvements de la tête ou sans suivi des mouvements de la tête. Résultat ? La scène sonore est vraiment agrandie, mais un peu brouillonne et pas toujours très précise. Enfin, côté autonomie, le casque a pu tenir 31 heures avec le volume à 70 % et la réduction de bruit au maximum lors de notre test. La charge complète se fait en USB-C en deux heures et demie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Bose QuietComfort Ultra.

