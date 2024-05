Le scooter électrique premium de Ninebot devient plus recommandable avec 400 € de réduction

Un scooter 50 cc est un excellent allié pour se déplacer en ville, et voilà que le Segway eScooter E125S, noté 7/10 dans nos colonnes, est proposé en promotion à 3 499 euros au lieu de 3 899 euros.

Réputée sur le marché des trottinettes électriques, la marque Segway-Ninebot compte aussi dans son catalogue des deux-roues électriques. Parmi eux, on trouve le E125S, un scooter électrique équivalent 50 cc haut de gamme qui jouit de belles finitions et se pare d’un bon moteur. Nous l’avons trouvé plutôt onéreux lors de notre test, mais aujourd’hui, son prix devient un peu plus raisonnable après 400 euros de réduction.

Les points positifs du Segway eScooter E125S

Un scooter 50 cc au design moderne et travaillé

Un moteur puissant

La présence de l’ABS

Vendu à 3 899 euros, le scooter électrique Segway eScooter E125S se négocie désormais à 3 499 euros sur le site go2roues. N’oubliez pas qu’il est possible de bénéficier des aides de l’État, que ce soit au niveau national, régional ou local, afin de faire baisser encore plus le prix de ce scooter électrique.

Un scooter au design unique et réussi

Le Segway eScooter E125S se veut haut de gamme et il sait l’affirmer. Il jouit de belles finitions avec notamment des poignées en métal chromées, mais également la selle qui affirme le caractère haut de gamme de l’engin. Avec ses dimensions plutôt généreuses, il peut accueillir deux passagers confortablement. En revanche, son poids ne fait pas de lui le plus léger des scooters électriques, avec un total de 110 kg. Heureusement, cela ne se fait aucunement sentir à la conduite.

Au niveau du guidon, on découvre un écran de bonne taille et bien fini qui indique ainsi l’état de la puissance de la batterie ou du freinage régénératif. Durant notre test, l’écran s’est révélé difficilement lisible en plein soleil, ce qui peut être problématique en plein été. Petit plus pour l’espace de stockage de 27 litres présent sous la selle qui permet d’y stocker un casque sans le moindre problème, ce qui est assez rare sur un équivalent 50 cc.

Un vrai régal à conduire au quotidien

Pour le démarrer, plusieurs choix s’offrent à vous : soit en utilisant la clé, la télécommande, ou bien via l’application qui communique avec le scooter en Bluetooth et de le démarrer, sans même avoir à retirer le téléphone de votre poche. Une fois installé, le Segway E125S est très simple et agréable à conduire. Les accélérations sont très bonnes et on apprécie véritablement les 3 000 W du moteur QS Motor. L’engin est stable et facile à manier, malgré son poids élevé, notamment grâce au placement des batteries dans le plancher.

Pour ce qui est du freinage, le E125S propose l’ABS, du presque jamais vu sur un 50 cc électrique, garantissant ainsi un freinage efficace, aussi bien sur une chaussée sèche que mouillée. Pour finir sur l’autonomie, le scooter Ninebot est livré avec deux batteries, qui permettent de rouler entre 65 à 70 km en mode 3, ce qui est suffisant pour un usage urbain. En revanche, la recharge n’est pas des plus simple : l’accès est difficile et il n’est pas possible de charger les deux batteries simultanément, à moins que vous branchiez directement le scooter à une prise tout en laissant les deux batteries à l’intérieur pour plus de simplicité.

Retrouvez plus d’informations dans notre test sur le Segway eScooter E125S.

Il existe d’autres deux-roues parfaits pour un usage citadin, pour les découvrir, retrouvez notre sélection des meilleurs scooters électriques équivalents 50 cc du moment.

