Sonos Era 100 : cette excellente enceinte Bluetooth notée 9/10 est à -25 % sur Amazon

Après des années de règne de la Sonos One, la Sonos Era 100 a pris la relève en reprenant les principales caractéristiques de sa grande sœur et en apportant des améliorations bienvenues. Notée 9/10 dans nos colonnes, elle est la digne héritière de la Sonos One et profite actuellement d’une promotion chez Amazon où elle est disponible à 210 euros au lieu de 279 euros.

Sonos est un constructeur américain spécialisé dans les équipements audio tels que les enceintes connectés. Pendant plusieurs années, le fer de lance de son catalogue fut la Sonos One qui a longtemps contribué à la renommée de la marque. Son ère a toutefois pris fin l’année dernière avec la sortie d’une nouvelle gamme d’enceintes connectées portée par la Sonos Era 100 qui a reçu la note de 9/10 dans notre test. Aujourd’hui, la nouvelle vedette de Sonos profite actuellement d’une baisse de 25 %.

Pourquoi nous recommandons la Sonos Era 100 ?

Une bonne puissance sonore, une haute résolution et une spatialisation élargie

Compatible Bluetooth et dotée d’une entrée ligne analogique

Intègre les assistants Alexa et Sonos Voice Control

Au lieu de 279 euros habituellement, la Sonos Era 100 est maintenant disponible en promotion à 210 euros chez Amazon.

Une Sonos One, mais en mieux

Elle a beau mettre fin aux années de règne de la Sonos One, la Sonos Era 100 ne fait pas le choix d’une rupture esthétique, elle adopte encore un format cylindrique recouvert d’une grille en aluminium. Le sommet accueille toujours une zone tactile qui permet cette fois-ci de régler le volume sur le sillon latéral. Alors que la Sonos One fonctionnait uniquement sur le réseau Wi-Fi, la Sonos Era 100 a fait de vrais progrès en intégrant des modules Wi-Fi 6 et Bluetooth 5 en plus d’une entrée ligne analogique stéréo.

Cela ne fait pas pour autant de la Sonos Era 100 une enceinte nomade, étant donné qu’elle est dépourvue de batterie, elle ne peut fonctionner que lorsqu’elle est branchée à une alimentation. Comme la Sonos One, la Sonos Era 100 est compatible avec AirPlay 2 et peut lire directement les applications Spotify, Deezer et Tidal des appareils Android. Du côté des assistants vocaux, la Sonos Era 100 fait l’impasse sur Google Assistant mais laisse toujours le choix entre Alexa et Sonos Voice Control.

Une des meilleures enceintes d’intérieur du moment

À l’intérieur, la Sonos Era 100 n’a que peu changé par rapport à la Sonos One, on retrouve toujours une configuration à deux voies qui s’appuie sur un haut-parleur de grave-médium. La différence est que ce dernier est plus grand de 25 % tandis que les deux tweeters qui l’accompagnent sont plus petits mais confèrent tout de même une spatialisation élargie. Cette dernière particularité permet à Sonos d’avancer que l’Era 100 est une enceinte stéréo, ce qui est vrai uniquement lorsque les tweeters jouent sur une plage de fréquences entre 1 kHz et 20 kHz.

Afin d’en faire la digne héritière de la Sonos One, la signature sonore de la Sonos Era 100 a été étudiée en profondeur. Clairement parlant, la Sonos Era 100 est une Sonos One plus puissante, avec une scène sonore élargie et une balance tonale plaisante. Les graves sont généreux, les médiums denses avec une restitution remarquable des voix et les aigus fins. Quand bien même la Sonos Era 100 ne diffuse pas à 360°, la scène sonore est large grâce à ses deux tweeters et le comportement dynamique est satisfaisant sur tout le volume d’écoute.

