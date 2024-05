Ce laptop Dell avec i7 + écran à 120 Hz est un super deal à moins de 500 €

Les ordinateurs portables rendent leur dernier souffle jamais au bon moment, heureusement que des promotions traînent çà et là pour un remplacement d'urgence. Cette fois, c'est un Dell Inspiron 15 3520 avec Intel Core i7, écran à 120 Hz et SSD de 1 To qui nous intéresse. Au lieu de 699,36 euros, ce laptop est disponible à seulement 499 euros en boutique officielle.

Besoin d’un nouveau PC portable sans avoir à dépenser une fortune ? Certains constructeurs proposent des configurations capables d’assurer les tâches simples et un peu complexes comme le montage vidéo. À partir du moment où l’on n’a pas de besoins plus poussés, on peut se contenter de ce laptop Dell Inspiron 15 3520 capable de répondre aux usages du quotidien et deux à trois fois moins cher qu’un MacBook. En boutique officielle, ce laptop se négocie avec une réduction de 200 euros.

Le Dell Inspiron 15 3520 en résumé

Un écran de 15,6 pouces en FHD et rafraîchi à 120 Hz

Un Intel Core i7-1255U avec 16 Go de RAM DDR4

Un SSD de 1 To et Windows 11 déjà installé

Au lieu de 699,36 euros habituellement, le Dell Inspiron 15 3520 est maintenant disponible en promotion à 499 euros en boutique officielle grâce au code promo Inspiron90Off.

Un ultrabook simple, mais avec un écran à 120 Hz

Les Dell Inspiron sont des ordinateurs portables d’entrée de gamme dévolus aux tâches simples comme la navigation Internet, le traitement de texte et un peu de divertissement. Leur design classique n’inspire pas grand-chose, l’important étant qu’ils soient fonctionnels et transportables sans difficulté. Avec son épaisseur de 17 à 21 mm et son poids de 1,65 kg, ce Dell Inspiron 15 3520 se laisse porter dans un sac et parvient à proposer une connectique complète avec trois ports USB-A, un port HDMI 1.4, un lecteur de carte SD et une prise jack 3.5 mm.

Le constructeur américain a quand même fait quelques efforts au niveau de l’écran de 15,6 pouces, quand bien même ses caractéristiques restent classiques. Il s’agit d’une dalle dotée d’un rétroéclairage LED, en définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels) et surtout un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui lui confère une fluidité plus qu’agréable. Enfin, si la luminosité n’est que de 250 cd/m², le traitement anti-reflets permet de visionner cet écran en plein soleil sans être gêné.

Une configuration performante axée vers la bureautique

Ce Dell Inspiron 15 3520 tourne avec un processeur Intel et pas des moindres, c’est un Intel Core i7-1255U. Il s’agit, certes, d’un processeur de 12e génération, donc de l’avant-avant-dernière génération, mais il reste intéressant pour une configuration taillée principalement pour de la bureautique. Il s’appuie sur 10 cœurs et peut atteindre une fréquence d’horloge de 4,7 GHz en mode turbo boost, il est également associé à 16 Go de RAM DDR4 et embarque une puce graphique Intel Iris Xe pour gérer les tâches graphiques peu complexes.

Avec son SSD NVMe de 1 To, ce Dell Inspiron 15 3520 propose une capacité de stockage généreuse mais garantit surtout de pouvoir transférer des données et lancer des applications à très grande vitesse. Enfin, cet ordinateur portable embarque une batterie à quatre cellules de 54 Wh, ce n’est pas la meilleure capacité mais cela s’avère suffisant pour une journée de travail. Pour ce qui est de la recharge, le Dell Inspiron 15 3520 est fourni avec un adaptateur de 65 W.

Afin de comparer le Dell Inspiron 15 3520 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs ordinateurs portables à moins de 500 euros du moment.