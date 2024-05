Seulement 200 € pour ce pack smartphone 5G + montre connectée chez E.Leclerc

Le Motorola Moto G84 est un smartphone entrée de gamme qui n’est pas en reste niveau composant : un écran Oled fluide, un SoC efficace et une grosse batterie. Il a de quoi plaire, surtout maintenant qu’il se négocie à seulement 209 euros, avec en prime une montre connectée.

C’est assez rare de trouver un smartphone aux alentours de 200 euros accompagnée d’une montre connectée. Pourtant, Motorola prouve le contraire, avec ce pack incluant son Moto G84 et sa Moto Watch 100. Ce smartphone a beau faire quelques concessions, il présente un bel écran pOled à 120 Hz et assure l’essentiel pour pas cher et devient plus recommandable dans ce pack bradé à 30 %.

Le Motorola Moto G84, c’est quoi ?

Une dalle pOled FHD+ rafraîchie à 120 Hz

Un SoC entrée de gamme : Snapdragon 695

Une autonomie convaincante

Bonus : une montre connectée avec de multiples fonctions sport/santé

Lancé à 299,99 euros, le Motorola Moto G84 est aujourd’hui proposée à seulement 209,30 euros sur le site E.Leclerc, avec en prime la montre connectée Moto Watch 100, d’une valeur de 119 euros.

Un smartphone qui mise tout sur l’écran

Le Motorola Moto G84 n’est pas le plus haut de gamme de sa génération, mais il se montre plutôt convaincant pour son prix. Ses tranches plates et ses angles arrondis, apportent une petite touche d’élégance. Une fois allumé, on retrouve bien un smartphone Android avec un poinçon au centre de l’écran. Sa diagonale de 6,55 pouces offre une prise en main agréable.

Côté affichage, le Moto G24 ne déçoit pas, et opte pour une dalle pOLED en définition 2 400 x 1080 pixels avec un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant grimper jusqu’à 120 Hz. Une fois retourné, on découvre un capteur grand-angle de 50 mégapixels avec stabilisation optique et un ultra grand-angle de 8 mégapixels. Un module photo qui manque de polyalence, mais qui devrait proposer des résultats corrects en plein jour.

Une puce un peu datée, mais suffisante pour les tâches du quotidien

Sous le capot, le Moto G84 est animé par une puce Snapdragon 695 5G couplé 12 Go de RAM. Une puce un peu datée, mais qui profite de la 5G, et suffit pour gérer les tâches classiques comme la navigation web, ou bien du multitâche. En revanche, pour jouer à des jeux 3D, le téléphone atteindra facilement ses limites.

Pour assurer une bonne expérience utilisateur, le smartphone tourne nativement sous Android 13, dont l’interface est proche d’Android stock. Enfin, concernant l’autonomie, le smartphone se montre assez endurant et est capable d’encaisser une journée sans broncher grâce à une batterie de 5 000 mAh. Quant à la charge de 30 W, celle-ci permet de récupérer rapidement des pourcentages.

