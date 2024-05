Besoin d’un chargeur rapide ? Amazon brade ce modèle Anker de 30 W à -40 %

Besoin d’un chargeur rapide pour votre smartphone ? Alors, ne cherchez plus ! Amazon propose le chargeur Anker 30 W à seulement 13 euros.

Maintenant absent dans les boîtes de smartphones, il faut payer plein pot pour faire l’acquisition d’un second chargeur. Heureusement, on peut se tourner vers certaines marques, qui proposent des chargeurs de très bonne qualité. Le Nano 3 d’une puissance de 30 W de chez Anker s’avère suffisamment efficace pour recharger un smartphone, et coûte moins de 15 euros.

Que propose ce chargeur USB-C de chez Anker ?

Un chargeur rapide d’une puissance de 30 W

Avec la technologie GaN

Une interface USB-C

Initialement à 24,99 euros, le chargeur Anker USB-C GaN 30 W est en ce moment remisé à 13,69 euros sur Amazon.

Le petit objet qu’il faut avoir sous la main

Contrairement à d’autres modèles bien plus massifs, le chargeur rapide Anker Nano II est très compact. D’après la marque, il est 70 % plus petit qu’un chargeur USB-C de 30 W standard. Avec ses dimensions de 3,6 × 2,9 × 7,3 cm et 45 g, vous n’aurez aucun mal à l’emmener partout avec vous, dans votre sac. Ce petit format est permis par la technologie GaN, soit le nitrure de gallium, un semi-conducteur bien plus efficace que le traditionnel silicium, habituellement utilisé dans les anciens chargeurs.

En quoi consiste cette technologie GaN ? Elle produit moins de chaleur : elle permet ainsi d’installer les composants dans un espace plus restreint, puisqu’il n’y aura pas de risque de surchauffe. De plus, une plus grande quantité de puissance peut être transférée via des composants GaN. Résultat : la puissance est décuplée, tout en maintenant une taille réduite. Ce qui permet au Anker Nano 3 de proposer une puissance de 30 W dans un tout petit format, soit de quoi alimenter un smartphone ou une tablette.

Compatible avec de nombreux appareils

Avec son interface USB-C, ce chargeur Anker peut recharger une foule d’appareils. Selon le constructeur, il est possible de remplir la moitié de la batterie d’un iPhone 13 Pro, d’un iPhone 13 Pro Max ou encore d’un iPad Air en 45 minutes. Il est aussi compatible avec les derniers modèles de Samsung grâce à la compatibilité avec la technologie Super Fast Charging de la marque.

Enfin, notez qu’Anker a misé sur une technologie, nommée ActiveShield 2.0, pour protéger les appareils chargés avec le Nano 3 en surveillant notamment leur température.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références afin de les comparer avec ce chargeur Anker, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs chargeurs rapides du moment.