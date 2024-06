Le surpuissant Apple iPad Pro M4 de 11 pouces est d’ores et déjà disponible à moins de 1 000 €

Avec un châssis incroyablement fin, un double écran OLED et la nouvelle puce M4, l'Apple iPad Pro M4 parvient à détrôner l'iPad Pro 2022 au titre de meilleure tablette du marché. Mais comme il fallait s'y attendre, la facture est salée, sans compter la partie logicielle qui ternit un peu l'expérience. Jusqu'à ce soir, la version de 11 pouces de l'iPad Pro M4 est disponible à 999,99 euros au lieu de 1 219 euros chez Rakuten.

Le millésime 2024 des iPad Pro est la promesse d’un grand bond en avant avec son lot de nouveautés comme un double écran OLED révolutionnaire et surtout la fameuse puce M4, elle a été en grande partie tenue. Y a-t-il vraiment besoin d’un test pour dire que l’Apple iPad Pro M4 est la meilleure tablette du marché ? Probablement pas, mais aussi excellente soit-il, le nouvel iPad Pro n’est pas exempt de défauts. En ce moment, il est possible de l’obtenir dans sa version de 11 pouces avec une réduction de 220 euros.

Qu’attendre de l’Apple iPad Pro M4 de 11 pouces ?

Une tablette fine comme jamais et aux finitions irréprochables

Un nouvel écran Tandem OLED d’une fabuleuse qualité

Une autonomie de niveau olympique !

La nouvelle reine des tablettes est sortie !

Comme à son habitude, la firme de Cupertino nous a conçu ici une tablette irréprochable, tant au niveau des finitions que de l’écran. L’iPad Pro M4 est à ce jour la tablette la plus fine du marché, son épaisseur de 5,3 mm en est presque irréelle. Ce qui pose naturellement la question de la robustesse, et contre toute attente, l’iPad Pro 2024 se montre plus durable et résistant que l’iPad Pro 2022. Pour améliorer encore plus l’expérience d’utilisation, les nouveaux Pencil Pro et Magic Keyboard sont quasiment indispensables, mais diablement chers !

Côté écran, le nouvel iPad Pro troque son écran Mini-LED contre une dalle Ultra Retina XDR basée sur la technologie « Tandem OLED ». Cette dernière consiste en la juxtaposition de deux dalles OLED, ce qui confère une luminosité inédite pour cette technologie d’affichage tout en conservant les noirs parfaits, le rapport de contraste infini et les couleurs vives. Une autre bonne nouvelle est que la version de 11 pouces profite, elle aussi, de cette nouveauté alors qu’elle n’avait pas eu le droit à la Mini-LED en 2022.

Un iPad prometteur qui peut encore mieux faire

Si l’iPad Pro s’approche de la perfection à chaque génération, ce n’est que grâce à la partie matérielle. Cette tablette a le potentiel pour être un Mac grâce à sa puce et son Magic Keyboard, mais voilà, ce n’est qu’un iPad tournant avec iPadOS. Ce système d’exploitation dérivé de l’iOS des iPhone devient un véritable boulet qui empêche l’iPad Pro de voler encore plus haut. Lorsqu’il s’agit d’exécuter des tâches simples ou travailler, l’iPad Pro M4 se montre parfois contraignant, et même mal foutu. L’iPad est considéré par Apple comme un appareil complémentaire au MacBook, d’où le manque de volonté de faire évoluer la partie logicielle, mais si c’est vraiment le cas, il faudrait penser à ne pas vendre cet iPad au même prix qu’un MacBook…

En ce qui concerne les performances, la nouvelle puce M4 d’Apple s’annonce surpuissante. Lorsque l’on compare les benchmarks avec les résultats de la puce M3, on se rend compte que le gain de puissance est tout simplement monstrueux. Mais en l’état, cette surpuissance est sous-exploitée puisque l’iPad Pro M4 ne se contente que d’iPadOS. Enfin, l’autonomie promet, elle aussi, d’être particulièrement élevée, si Apple promet une durée de 10 heures en lecture vidéo, il est déjà arrivé que les résultats dépassent les annonces.

Pour en savoir encore plus, lisez le test complet de l’Apple iPad Pro M4 de 13 pouces réalisé par Numerama.

Afin de comparer l’Apple iPad Pro M4 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs iPad du moment.

