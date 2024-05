Ce moniteur Lenovo 27″, parfait pour la bureautique, n’a jamais été aussi peu cher sur Amazon

Le Lenovo L27e-40 est un moniteur simple et efficace qui peut rendre vos sessions de travail bien plus confortables, notamment grâce à son grand écran Full HD. L'un de ses autres atouts, c'est son prix qui passe de 169,90 euros à 119,90 euros sur Amazon ; son prix le plus bas sur la plateforme.

Pour travailler confortablement, un bon moniteur, doté d’un grand écran par exemple, est indispensable. Le Lenovo L27e-40 peut justement être une bonne option : avec son écran Full HD de 27 pouces, il offre en effet un large espace de travail. Mais il n’est pas seulement taillé pour les travailleurs, puisque grâce à son taux de rafraîchissement élevé, il peut aussi intéresser les gamers. Bref, un moniteur complet et efficace, que l’on trouve actuellement à moins de 120 euros sur Amazon.

Les points forts du moniteur Lenovo L27e-40

Une dalle FHD de 27 pouces

Un taux de rafraîchissement de 100 Hz

Une connectique complète

Initialement affiché à 169,90 euros, le moniteur Lenovo L27e-40 est désormais proposé à 119,90 euros sur Amazon. Il s’agit de son prix le plus bas sur la plateforme.

Une dalle de qualité et réactive

L’atout premier du moniteur Lenovo L27e-40 est bien évidemment son écran Full HD (1 920 x 1 080 pixels) de 27 pouces, soit une diagonale plus que confortable pour travailler grâce à une grande surface de travail mise à disposition. En plus, les bordures quasi invisibles qui encadrent la dalle renforcent cette impression de grand espace, ce qui n’est pas pour nous déplaire. Sur une telle diagonale, on aurait tout de même profité d’une définition QHD, mais les images devraient être suffisamment détaillées tout de même.

L’autre bon point de cette dalle, c’est bien sûr son taux de rafraîchissement de 100 Hz, soit l’assurance de profiter d’une excellente fluidité dans la navigation, mais aussi en jeu. Les gamers attendent généralement un taux plus haut qui dépasse idéalement les 144 Hz, mais les joueuses et les joueurs occasionnels pourront tout de même lancer quelques parties dans de bonnes conditions. Et pour ne rien gâcher, le moniteur Lenovo est également compatible avec la technologie AMD FreeSync, qui se charge de résoudre les problèmes de tearing (ou déchirures d’écran) et minimise les saccades au cours des parties. L’écran propose aussi un taux de réponse de 4 ms.

Une conception ergonomique

L’ergonomie d’un moniteur est évidemment un autre critère à vérifier, un mauvais positionnement devant l’écran pouvant être très dommageable pour notre corps. En ce qui concerne le moniteur L27e-40, son socle peut être réglé selon les préférences de l’utilisateur et peut ainsi être incliné jusqu’à -5° vers l’avant et jusqu’à 22° vers l’arrière.

Enfin, côté connectique, le Lenovo L27e-40 embarque deux ports HDMI 1.4, un port VGA et un port audio. De quoi brancher divers périphériques pour agrémenter son installation.

