À moins de 600 €, ce PC portable gaming (RTX 3050, 120 Hz) est un deal en or pour les petits budgets

Pour les personnes souhaitant s'offrir un PC portable gamer, mais n'ayant pas 1 000 euros en poche, il est toujours intéressant de se tourner vers des configurations avec des composants moins récents, comme ce Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH7 avec une RTX 3050, moins performante que la RTX 4050, mais toujours capable de lancer les derniers jeux AAA. Chez Amazon, ce laptop est disponible à 599,99 euros au lieu de 849,99 euros.

Un PC portable gaming représente un gros investissement, il faut généralement compter dans les 1 000 euros pour une configuration avec les composants les plus récents. Il n’est toutefois pas nécessaire de compter sur une carte graphique dernière génération pour lancer les derniers jeux AAA, les RTX 3000 en sont aussi capables et sont dorénavant à un prix plus intéressant, preuve en est avec ce Lenovo IdeaPad Gaming 3 conçus pour les gamers les moins fortunés. D’autant plus qu’il s’affiche aujourd’hui avec quasi 30 % de réduction.

Le Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH7 en bref

Une dalle IPS en Full HD et rafraîchie à 120 Hz

Le combo AMD Ryzen 5 6600H + RTX 3050

Un SSD de 512 Go et 16 Go de RAM DDR5

Au lieu de 849,99 euros habituellement, le Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH7 est maintenant disponible en promotion à 599,99 euros chez Amazon.

au meilleur prix ? Où acheter Le Lenovo IdeaPad Gaming 3 (15ARH7) au meilleur prix ?

Il n'y a pas d'offres pour le moment

Une configuration à un bon rapport qualité-prix

La génération des RTX 3000 est, certes, moins performante que celle des RTX 4000 et ne profite même pas du DLSS 3, mais ces cartes graphiques sont toujours en mesure de lancer les derniers titres AAA. Même la RTX 3050, le modèle d’entrée de gamme, est difficile à prendre en défaut lorsque les bonnes conditions sont réunies. Le ray-tracing et le DLSS sont aussi de la partie, mais les jeux les plus poussés sur le plan technique demandent de choisir entre ces derniers et la barre recherchée des 60 FPS.

Le Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH7 se dote aussi d’un Ryzen 5 6600H, un processeur à six cœurs avec une fréquence de base de 3,3 GHz et de 4,5 GHz en mode turbo boost. Avec sa puce graphique Radeon 660M et appuyé par 16 Go de RAM DDR5, cette configuration est aussi intéressante pour tout ce qui concerne le multitâche et la création graphique comme le montage vidéo. Enfin, un SSD NVMe de 512 Go est en charge du stockage et une batterie de 45 Wh assure une autonomie d’environ 6 heures en usage basique.

Un châssis discret pour se fondre dans tous les décors

Lorsqu’il est question de PC portable gaming, on pense à ces châssis bardés de bandes RGB et autres motifs très voyants, mais il n’y a rien de tout cela dans le Lenovo IdeaPad Gaming 3 qui reste dans la sobriété. Seuls les grands évents sur les côtés et la connectique située à l’arrière permettent de deviner la vraie nature de ce laptop. D’ailleurs, cette connectique se compose de deux ports USB-A, d’un port USB-C, d’un port Ethernet RJ45, d’un port HDMI 2.0 et d’une prise jack 3.5 mm, de quoi le rendre fonctionnel dans plusieurs usages.

Pour ce qui est de l’écran, le constructeur chinois fait au plus simple et dote l’IdeaPad Gaming 3 15ARH7 d’une dalle IPS en définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels). On retrouve tout de même un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour apprécier dans de bonnes conditions ses jeux vidéo et même les autres usages du quotidien. Enfin, il faut retenir que cette configuration est fournie sans OS, il faut donc investir dans une licence d’exploitation pour l’utiliser à pleine capacité.

Lenovo IdeaPad Gaming 3 (15ARH7) Fiche technique

Afin de comparer le Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH7 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs PC portables gamer du moment.

