La nouvelle trottinette électrique abordable de Xiaomi baisse déjà son prix

La Xiaomi Scooter 4 Lite revient dans une seconde génération revisitée et améliorée, mais surtout avec une baisse de prix notable. D’ailleurs, elle est encore plus abordable maintenant qu’elle coûte 269 euros au lieu de 299 euros.

Il y a quelques mois, Xiaomi a ajouté de nouveaux modèles dans son catalogue de trottinettes, dont la Scooter 4 Lite 2nd Gen. Ce modèle apporte quelques changements par rapport à son prédécesseur, tant en termes de performances que de design. Cette récente référence entrée de gamme voit son prix baisser de 30 euros.

Les avantages de la Xiaomi Scooter 4 Lite 2nd Gen

Un design plus moderne, avec un deck plus grand

Rassurante, stable et facile à prendre en main

Freinage régénératif bien dosé

La Xiaomi Electric Scooter 4 Lite 2nd Gen (2024) est disponible au prix de 299,99 euros, mais sur Rakuten (via le vendeur pro Carrefour), la trottinette électrique revient à 269,99 euros grâce au code SPORT30.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Xiaomi Scooter 4 Lite (2nd Gen). Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Xiaomi Scooter 4 Lite (2nd Gen) au meilleur prix ?

Un design revu qui lui donne du caractère

La Xiaomi Scooter 4 Lite dans sa seconde génération fait peau neuve. Par rapport au précédent modèle, l’esthétique est plus moderne avec un châssis plus dynamique et sportif. Ce design offre une bien meilleure gestion des câbles qui sont tout bonnement invisibles. La trottinette prend de la hauteur : les pneus de 8,5 pouces ont été troquées par des pneus de 10 pouces, afin de mieux encaisser les passages de trottoirs et autres aspérités de la route. Elle prend aussi de la largeur, et possède un deck plus confortable pour accueillir vos pieds.

Le système de pliage ne change pas : en trois étapes, le tour est joué. Plus pratique à transporter une fois pliée, mais ses 16,2 kg n’en font pas un poids plume. Elle bénéficie en outre d’une protection IPX4, qui la protège des éclaboussures d’eau. Elle peut donc rouler sous la pluie sans sourciller. Par contre, la Xiaomi 4 Lite de la première génération bénéficiait d’une certification IP54, qui la protégeait de la poussière, ce n’est pas le cas pour la seconde version.

Avec quelques concessions

Étant une version Lite, cette trottinette Xiaomi n’est pas la plus véloce du catalogue. Comparé au premier modèle, la Scooter 4 Lite 2nd Gen (2024) possède un moteur 300 W de puissance en nominale et 500 W en crête contre 600 W pour le modèle 2023. Une légère concession qui se ressent dans les côtes, les reprises et les accélérations. Elle met un certain temps à véritablement atteindre les 25 km/h. On aurait apprécié des accélérations plus pêchues, mais pour le prix, c’est correct.

Concernant la conduite, elle est stable et rassurante et ne risque pas de vous envoyer dans le décor à cause d’une accélération trop brutale. Quant au système de freinage régénératif, il est efficace et bien dosé. Quant à l’autonomie de l’appareil, elle grimpe de 20 à 25 km. De quoi être un peu plus à l’aise lors de vos petits trajets. Seul hic : le temps de charge est particulièrement long avec 8 heures, quand la Scooter 4 Lite de 2023 se limitait à 4,5 heures.

Si vous souhaitez comparer la trottinette électrique Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2nd Gen) avec d’autres références, nous vous invitons alors dès maintenant à consulter notre guide des meilleures trottinettes électriques du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.