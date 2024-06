Nvidia s’associe avec Microsoft pour proposer ce deal unique : 3 mois offerts sur le PC Game Pass

Un Netflix du jeu vidéo, vous en rêviez ? Grâce au partenariat entre Nvidia et sa plateforme GeForce Now et Microsoft avec le catalogue de son PC Game Pass, cela devient réalité. Moyennant un abonnement, le meilleur catalogue de jeux vidéo est accessible en streaming sur quasiment tous ses appareils en ultra-haute définition et à très faible latence, et ce n'est pas tout, car en ce moment, l'accès au PC Game Pass est gratuit pendant 3 mois grâce à cette offre !

S’ils se font la guerre sur le terrain de l’intelligence artificielle, Microsoft et Nvidia s’entendent parfaitement lorsqu’il est sujet de jeu en streaming. Preuve en est avec ce partenariat conclu l’année dernière entre les deux géants ayant permis d’ajouter les jeux du Xbox Game Pass PC sur la plateforme GeForce Now. Une aubaine pour les joueurs PC qui peuvent profiter d’un catalogue plus élargi, et si cela ne suffit toujours pas, sachez qu’il est possible de profiter gratuitement du PC Game Pass pendant 3 mois grâce à cette offre inédite !

Nvidia GeForce Now, c’est quoi ?

Un catalogue de plus de 1800 titres, dont des exclus Xbox

Pour jouer sur son PC, mais aussi son smartphone ou sa tablette

La formule d’entrée de gamme gratuite, la premium avec les perf’ d’une RTX 4080

Du 4 juin au 6 juillet prochain, les joueurs PC disposant d’une carte graphique GTX 10 ou d’un modèle ultérieur peuvent profiter de trois mois d’accès gratuit au Xbox Game Pass PC. L’offre est valable exclusivement aux nouveaux membres du Xbox Game Pass.

Pour accéder à cette offre, il faut en premier lieu créer ou déjà disposer d’un compte Nvidia et être inscrit à GeForce Rewards. Il faut ensuite télécharger, installer et ouvrir GeForce Experience, ou la bêta de l’application Nvidia, puis se connecter à son compte Nvidia. Enfin, il faut se rendre dans l’onglet Utiliser/Échanger, sélectionner la récompense PC Game Pass et suivre les instructions afin d’activer l’offre.

L’alliance des deux meilleurs services de cloud gaming

GeForce Now, c’est le service de cloud gaming lancé par Nvidia en 2020 permettant de jouer en streaming à une sélection de centaines de jeux, jusqu’en 4K 120 FPS. Il existe trois formules d’abonnement, la première étant gratuite et donnant accès à des sessions d’une heure de jeu, la premium faisant profiter de sessions de 8 heures grand max et d’une qualité équivalente à ce qui est fourni par une RTX 4080. S’il était restreint au départ, le catalogue GeForce Now comptabilise actuellement plus de 1 800 jeux et des dizaines de nouveaux titres sont régulièrement ajoutés.

Cette profusion de titres, c’est en partie grâce au partenariat avec Microsoft grâce au lequel on peut profiter du catalogue Xbox Game Pass en plus de celui de GeForce Now. Il est donc possible d’avoir accès à de célèbres licences du jeu vidéo, parmi les meilleures, ainsi que des exclusivités Microsoft comme Starfield, Fallout, Gears of War, Halo, Fable ou encore les jeux de course Forza. Sans compter que le rachat d’Activision-Blizzard permet au géant américain de prendre la main sur d’autres licences historiques telles que Call of Duty et Diablo.

Pour profiter de ses jeux partout, tout le temps

Avec la plateforme GeForce Now, il est possible de jouer en cloud gaming sur PC sous Windows ou macOS mais aussi sur les smartphones et tablettes sous Android, la box Nvidia Shield et même sur une Smart TV compatible avec ce service. Nous avons pris en main GeForce Now à plusieurs reprises et nous avons été bluffés à chaque session. À partir du moment où l’on dispose d’une bonne connexion Internet, les performances sont bluffantes, si bien que nous avons eu l’impression de jouer en local alors que nous étions connectés à un serveur francfortois.

L’un des seuls inconvénients de GeForce Now, c’est son système d’accès. Pour jouer à un jeu, il faut l’avoir acheter sur Steam, Epic Games, GoG ou Uplay pour en avoir la licence, il se trouve toutefois que l’introduction du PC Game Pass a changé la donne. Il suffit cette fois d’être abonné à ce dernier service pour profiter du meilleur catalogue de jeux vidéo directement sur GeForce Now sans avoir à acheter les jeux. C’est un véritable Netflix du jeu vidéo que nous avons là !

