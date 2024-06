Le Microsoft Surface Pro 9 est de retour à son prix le plus bas sur Amazon

On ne présente plus la gamme Surface Pro de Microsoft, qui comporte des modèles mi-ultrabook, mi-tablette qui sont taillés pour les travailleurs nomades. L'un des derniers représentants de la série, le Surface Pro 9, vient d'ailleurs de retomber à son prix le plus bas sur Amazon, à savoir 999 euros au lieu de 1 299 euros.

Les Microsoft Surface Pro sont des ordinateurs hybrides qui parviennent à proposer la puissance d’un PC portable et la praticité et la mobilité qu’offre une tablette tactile. Ce n’est donc pas une surprise si les travailleurs amenés à se déplacer régulièrement se dirigent bien souvent vers un modèle de cette gamme. Le Surface Pro 9 pourrait par exemple bien intéresser les professionnels qui souhaiteraient renouveler leur équipement sans faire de concessions sur les performances et la légèreté de leur machine. Cet ordinateur 2-en-1 devient d’ailleurs encore plus recommandable puisqu’il est proposé à moins de 1 000 euros actuellement.

Les points essentiels du Microsoft Surface Pro 9

Une dalle IPS-LCD de 13 pouces + 120 Hz

Une puce i5 de 12e gen

Un design pratique

Initialement affiché à 1 299 euros, le Microsoft Surface Pro 9 (256 Go) est actuellement vendu à 999 euros sur Amazon, soit son prix le plus bas sur le site. Attention, le modèle est fourni sans clavier : pour une utilisation optimale, il est fortement recommandé d’en acheter un.

Le meilleur des deux mondes

Comme les autres modèles de la gamme, le Microsoft Surface Pro 9 est une tablette tactile qui, si on l’associe avec un clavier (vendu séparément), se transforme aisément en ultraportable, surtout que son écran de 13 pouces est d’une taille idéale pour travailler efficacement et confortablement. Vous l’aurez compris, on vous conseille vraiment de vous équiper d’un clavier pour compléter cette tablette afin d’être plus productif, mais sachez aussi que certains préfèrent se contenter du format tablette, surtout si l’appareil est posé sur les genoux : en effet, le clavier est un peu mou et a tendance à avoir un rebond prononcé ; il est donc difficile de vraiment bien équilibrer le produit sur ses jambes.

Concernant l’écran, plus précisément, on a ici droit à une dalle IPS-LCD avec une définition 2 880 x 1 920 pixels, mais également un format 3:2, comme il est d’usage dans la gamme de Surface. Son taux de rafraîchissement atteint les 120 Hz, soit l’assurance d’une fluidité exemplaire, mais pour économiser de la batterie, il peut être limité à 60 Hz. Pour ce qui est de la luminosité, l’écran parvient à pointer à 458 cd/m².

Les travailleurs y trouveront leur compte

Avec son processeur Intel Core i5-1235U cadencé à 1,3 GHz (boost jusqu’à 4,4 GHz) épaulé par 8 Go de RAM, le Microsoft Surface Pro 9 fait bien plus qu’une simple tablette et se montre à la hauteur pour une utilisation bureautique, mais aussi quelques travaux graphiques si besoin, sans trop en exiger non plus. Côté stockage, un SSD de 256 Go prend place dans les entrailles de la machine et permet de bénéficier d’une capacité confortable tout en profitant d’une bonne réactivité de l’appareil. Et pour le logiciel, Windows 11 est évidemment de la partie.

Enfin, côté autonomie, le Microsoft Surface Pro 9 s’équipe d’une batterie de 47,7 Wh, qui se recharge autant grâce au port Surface Connect propriétaire que par la norme USB Power Delivery à 65 W maximum. Disons-le directement : l’autonomie n’est pas très bonne, comparée à celle d’autres ultrabooks. Lors de notre test, nous avons pu utiliser le Surface Pro 9 durant environ 6 heures de travail. Avec quelques réglages pour économiser de la batterie, la durée d’utilisation peut passer à 8 heures.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Microsoft Surface Pro 9, avec un Intel Core i7.

