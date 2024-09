Amazon divise par deux le prix du Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G avec cette nouvelle offre

Aujourd’hui, c’est vers le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G que notre regard est attiré, car son prix s’affiche à seulement 199 euros au lieu de 399 euros au départ. C’est une superbe affaire pour quiconque veut un bon smartphone pas cher.

Depuis l’arrivée de son successeur, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G est désormais une ancienne référence milieu de gamme de la marque. Il n’en est pas moins recommandable aujourd’hui : son écran est de belle facture, ses performances de bons niveaux, même en jeu, et il ne vous laissera pas tomber en plein milieu de la journée. Ce smartphone offre une expérience soignée sans faire grimper la facture, et c’est d’autant plus vrai maintenant qu’il perd la moitié de son prix.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G propose…

Une belle qualité d’écran

Des performances satisfaisantes

Une autonomie solide, avec un chargeur de 67 W

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G (6 + 128 Go) est sorti au prix de 399,90 euros, mais aujourd’hui, il est disponible à seulement 199 euros sur Amazon.

Fonctionnel et bien fabriqué

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G à un style très passe-partout, avec des lignées épurées, mais anguleuses. De ce fait, la prise en main est efficace, mais moins confortable. Il profite d’une bonne qualité de fabrication et met surtout en valeur le bel écran Oled de 6,67 pouces. Celui-ci offre une définition en Full HD+ ainsi qu’un taux rafraichissement à 120 Hz.

Côté performances, le Note 12 Pro 5G s’appuie sur la puce Dimensity 1080 de chez MediaTek. Ce n’est clairement pas la plus puissante, mais les animations et les applications restent fluides et réactives. Il y a parfois de légers ralentissements, mais cela reste exceptionnel. Pour jouer à vos jeux 3D préférés, cette configuration est suffisante, mais pas pour jouer en qualité élevée. Sachez que le processeur chauffe beaucoup, durant notre test, c’est passé de 40° à plus de 65° au bout de 15/20 minutes de jeu.

Un smartphone qui s’épuise difficilement

Pour la photo, le Note 12 Pro 5G s’équipe de trois capteurs : un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un macro de 2 mégapixels. Si le capteur macro est anecdotique, les deux autres caméras réalisent un travail très honnête de jour. Nous avons des clichés détaillés, naturels, mais aussi un brin terne. Son mode nuit tient la route, mais ne peut réellement concurrencer un Pixel A.

Enfin, grâce à sa batterie de 5 000 mAh, vous allez pouvoir l’utiliser pendant une bonne journée. Il peut flirter avec les deux jours si vous n’abusez pas des notifications ou des jeux vidéo et comptez une dizaine d’heures en usage intensif. Quant à son chargeur d’une puissance de 67 W, il permet de faire le plein en une quarantaine de minutes.

