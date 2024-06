Marre des allergies ? Le purificateur d’air compact de Xiaomi perd la moitié de son prix

Après un printemps que l'on peut raisonnablement qualifier de « pourri », il était temps d'ouvrir grand ses fenêtres pour aérer son chez soi toute la journée, mais qui dit retour des beaux jours dit retour du pollen. Afin de contrer l'assaut de ces allergisants et d'autres particules, le Xiaomi Air Purifier 4 Compact est une bonne solution, d'autant plus que ce purificateur d'air est en promotion à 69,99 euros au lieu de 129,99 euros.

Aujourd’hui un acteur important du marché de la maison connectée, Xiaomi propose tout un catalogue d’appareils ménagers conçus dans l’optique de simplifier le quotidien à la maison. En plus d’éclairages connectés ou de robots-aspirateurs, le géant chinois propose également toute une gamme de purificateurs d’air et cette promotion tombe pile au bon moment, à l’heure où le pollen est de retour. En boutique officielle, le Xiaomi Air Purifier 4 Compact est disponible avec une réduction de 46 %.

Le Xiaomi Air Purifier 4 Compact en résumé

Un purificateur d’air compact qui trouve facilement sa place

Capture 99,97 % des particules de plus de 0,3 micron

Prend en charge Google Assistant et peut fonctionner automatiquement

Au lieu de 129,99 euros habituellement, le Xiaomi Air Purifier 4 Compact est maintenant disponible en promotion à 69,99 euros en boutique officielle.

Un purificateur d’air qui sait se faire discret

Le Xiaomi Air Purifier 4 Compact est le purificateur d’air le plus récent du constructeur chinois et il se démarque par ses dimensions compactes comme l’indique son nom. Haut de 35 cm, large de 22 cm et ne pesant que dans les 2 kilos, il n’a aucun problème à trouver sa place dans un intérieur ni à être transporté d’une pièce à l’autre. Il convient ainsi très bien à un appartement puisque selon Xiaomi, il est capable de totalement purifier en 30 minutes l’air qui l’entoure sur une surface de 48 m².

Son côté discret n’est pas seulement dû à ses dimensions, le Xiaomi Air Purifier 4 Compact arbore un design discret avec une livrée blanche qui le rend capable de se fondre dans presque n’importe quel décor. Il est surtout silencieux lorsqu’il est en mode veille, le bruit qu’il émet ne dépasse pas alors les 20 dB. Cette discrétion sonore est en partie due au filtre 3-en-1 de Xiaomi dont la durée de vie est de 6 à 12 mois, lorsqu’il est temps de le changer, une notification est envoyée via l’application Xiaomi Home.

Efficace et capable de récolter tout un tas de données

D’après le constructeur chinois, le Xiaomi Air Purifier 4 Compact est capable de piéger 99,97 % des particules aussi petites que 0,3 micron ou plus, il peut donc se charger du pollen, de la poussière et des autres particules en suspension. Son filtre au charbon actif lui permet aussi d’éliminer les mauvaises odeurs comme celles de chien mouillé, de cuisine ou de tabac. Un capteur de particules permet de détecter en temps réel la qualité de l’air et d’afficher les résultats sur l’application Xiaomi Home ou sur les voyants du purificateur. En revanche, on n’obtient plus ici les informations sur la température ou l’humidité de l’air.

Dernière particularité du Xiaomi Air Purifier 4 Compact : il est totalement connecté et est compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant. Grâce à l’application Xiaomi Home, il est possible de le faire fonctionner à distance, par exemple en fin de journée sur le trajet retour après le travail afin de retrouver un air assaini en rentrant chez soi. Un mode automatique est également proposé, celui-ci ajuste la vitesse de purification en fonction de la qualité de l’air analysé par le détecteur de particules.

