Plus de 50 % de remise pour ce TV TCL 4K Mini LED QLED de 65″ (144 Hz, HDMI 2.1)

Les promos continuent de pleuvoir sur les TV, pile à temps pour regarder la coupe de l’Euro 2024 sur grand écran ! Aujourd’hui, ce modèle QLED Mini LED de TCL de 65 pouces passe de 1 489 euros à 669 euros seulement.

TCL pense aux petites bourses, en présentant des téléviseurs QLED plus abordables que certaines références sur le marché, sans négliger pour autant la fiche technique. On retrouve, par exemple, le modèle 65MQLED87 qui en met plein la vue, que ce soit pour ses nombreuses compatibilités avec les meilleures normes vidéos, ou même avec le HDMI 2.1. Histoire d’en profiter comme il se doit autant opter pour un grand modèle, soit celui de 65 pouces, d’autant plus que son prix baisse de 820 euros.

Les points clés du TCL 65MQLED87

Une dalle QLED Mini LED 4K de 65 pouces + 144 Hz

Compatible HDR10+, HDR10, HLG, Dolby Vision IQ et Atmos

4 x HDMI 2.1, ALLM et VRR

Google TV et son catalogue d’applications

Lancé à 1 489 euros, puis remisé à 799 euros, le téléviseur TCL 65MQLED87 chute à 669 euros sur le site Ubaldi, grâce à une ODR de 100 euros et le code promo 10UBA2024.

Une grande surface d’affichage qui en met plein la vue

Le TCL 65MQLED87 marque des points par son design élégant et son écran dénué de bordures, ce qui permet de laisser toute sa place à l’image. Toutefois, avant de passer à l’achat, il faut s’assurer de posséder un meuble TV suffisamment grand pour accueillir ce modèle de 65 pouces — même si le pied central facilite l’installation sur un grand nombre de meubles — mais aussi de bénéficier d’un recul suffisant dans la pièce, pour ne pas s’abîmer les yeux devant l’écran.

Parlons de la qualité de l’image. Outre la technologie QLED et Mini LED, qui promet un bon traitement de l’image et de beaux contrastes, on a aussi droit à une définition 4K (3 820 x 2 160 pixels) ainsi qu’à de multiples compatibilités : Dolby Vision IQ, HDR 10 et HDR10+, ainsi que le HLG. La partie sonore est quant à elle assurée par du Dolby Atmos et DTS:X, pour un résultat immersif et enveloppant avec un audio spatialisé.

Les gamers y trouvent aussi leur compte

Ce n’est pas un mais quatre ports HDMI 2.1 que TCL met à disposition sur le modèle 65MQLED87. De quoi ravir les joueurs et joueuses, et pouvoir jouer avec taux de rafraîchissement de 120 IPS jusqu’en définition 4K sur les consoles Xbox Series X et PlayStation 5. Le constructeur va même jusqu’à proposer un taux de rafraîchissement capable de monter jusqu’à 144 Hz réglé en Full HD. Les fonctions ALLM (Auto Low Latency Mode) et VRR (Variable Rate Refresh) sont aussi de la partie pour minimiser les effets de latence et booster la réactivité des jeux. Ajoutons à cela un mode Jeu qui apporter quelques technologies d’optimisation et d’affichage taillées pour le jeu.

Enfin, ce modèle tourne sous Google TV, l’ancien Android TV. Un OS intuitif et fluide, qui met en avant des films et des séries tendance en fonction de vos goûts et des services auxquels vous êtes abonnés. L’interface donne accès à de nombreuses applications comme Netflix, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Les assistants vocaux sont aussi de la partie, pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix. Enfin, elle intègre même la fonctionnalité Chromecast, qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone.

