Darty rend plus intéressant ce puissant laptop avec écran OLED et i7 de 13e gen après 200 € de remise

Si les écrans OLED n’ont fait que des apparitions timides sur les ordinateurs portables, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Ils sont même à des prix très avantageux, comme ce Swift Go 14 d’Acer qui passe de 1 099 euros à 899 euros chez Darty.

Asus a été le premier constructeur à lancer des PC portables intégrant des dalles OLED. Depuis, ils sont se démocratiser et sont de plus en plus présent sur le marché. Le constructeur Acer en fait partie, et propose cette technologie sur de nombreux modèles, dont sa gamme Swift Go. En plus d’apporter une meilleure qualité d’affichage, les ultrabook de la marque taïwanaise embarquent des composants performants pour un prix accessible. Ce prix vient d’ailleurs s’alléger davantage sur le modèle Swift Go 14 (SFG14-72) grâce à une remise immédiate de 200 euros.

Les atouts de l’Acer Swift Go 14

Une dalle Oled bien calibrée en définition 2,8K

Des performances assurées par un i7 de 13e gen + 16 Go de RAM + 512 Go SSD

Une autonomie satisfaisante pour tenir la journée

Disponible à 1 099,99 euros habituellement, le PC portable Acer Swift Go 14 (SFG14-72) se négocie désormais à 899,99 euros sur le site Darty.

Une machine bien équipée et performante

L’Acer Swift Go 14 (SFG14-72) est une machine polyvalente qui est à l’aise aussi bien pour le divertissement que pour le travail. Il faut dire qu’il s’appuie sur une fiche technique solide : on retrouve un processeur Intel Core i7-1355U 10 cœurs cadencé jusqu’à 5,0 GHz, ainsi que 16 Go de RAM. Avec une telle configuration, il est capable d’encaisser sans broncher toutes les tâches professionnelles que vous lui imposerez : navigation web, création de contenu (montage vidéo, photo, etc.).

Il trouvera cependant ces limites sur le gaming, mais avec la présence de la carte graphique Intel Iris Xe, vous pourrez jouer à quelques jeux en 2D ou 3D peu gourmands. Quant au stockage, il est assuré par un SSD M.2 NVMe de 512 Go qui va garantir une expérience utilisateur fluide dans la grande majorité des usages. Mieux, il tourne nativement sous Windows 11.

Avec en prime, un écran de qualité

Son atout principal ? Son écran OLED de 14 pouces, avec une définition 2,8K de 2 800 x 1 800 pixels. Sa dalle offre des couleurs vives et brillantes, tout en proposant des noirs profonds, assurant un très bon contraste et un retour lumineux parfait. C’est l’assurance d’une excellente qualité d’affichage que l’utilisation soit faite pour le travail ou pour regarder des séries.

Côté design, on ressent le savoir-faire du constructeur, qui propose un look sobre et élégant très réussi. Avec son format compact et son poids plume de seulement 1,25 kg, le laptop d’Acer sera parfaitement adapté pour les utilisateurs les plus nomades. Et on retrouve une connectique assez complète avec deux ports USB-A, deux ports USB-C, un port HDMI, un port carte SD et une prise jack. Enfin, le Swift Go 14 est équipé d’une batterie de 65 W pour tenir environ 7 à 8 heures d’utilisation selon les journées avant de tomber en rade.

Retrouvez notre test sur l’Acer Switft Go 14 (SFG14-72) pour en savoir plus.

Afin de comparer le laptop d’Acer avec d’autres modèles disponibles sur le marché, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs PC portables du moment.

