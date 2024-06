Ce performant répéteur Wi-Fi 6 de TP-Link en promo sur Amazon va considérablement améliorer la couverture de votre réseau domestique

Si vous souhaitez booster les débits et la couverture de votre connexion domestique ou même dans votre entreprise, vous pourrez par exemple opter pour le point d'accès TP-Link TL-WA1801 compatible Wi-Fi 6, qui promet de belles performances. Actuellement, il est disponible au prix de 69,99 euros au lieu de 89,99 euros sur Amazon.

Pour profiter à coup sûr d’une connexion stable, rapide et tout à fait fluide, que vous souhaitiez simplement envoyer quelques mails ou jouer à des jeux en ligne dans les meilleures conditions, miser sur un routeur Wi-Fi ou un point d’accès reste la meilleure solution. Actuellement, l’une des références les plus intéressantes est le point d’accès TP-Link TL-WA1801, compatible Wi-Fi 6, qui promet non seulement de belles performances, mais qui est aussi et surtout proposé à un prix assez raisonnable grâce à une réduction de 22 %.

Les points forts du TP-Link TL-WA1801

Quatre antennes qui assurent une couverture Wi-Fi étendue

Wi-Fi 6 bibande + vitesses jusqu’à 1 800 Mbps

Plusieurs modes disponibles

Initialement proposé à 89,99 euros, le répéteur TP-Link TL-Wa1801 est désormais affiché à 69,99 euros sur Amazon.

Une couverture étendue et des débits rapides

Avec ses quatre grandes antennes, qui reçoivent et envoient les signaux Wi-Fi vers divers appareils, le point d’accès TP-Link TL-Wa1801 est idéal pour étendre considérablement votre connexion Wi-Fi dans votre domicile ou dans vos bureaux. Aucun coin n’est épargné et les signaux parviennent évidemment à traverser les murs, même épais. Notez par ailleurs qu’un adapteur PoE (Power over Ethernet) est aussi fourni afin de vous permettre d’alimenter le point d’accès avec un câble Ethernet ainsi que transporter facilement vos données.

En fonctionnement, le TP-Link TL-Wa1801 offre des performances élevées avec le Wi-Fi 6 double bande (2,4 GHz et 5 GHz) tout en promettant des vitesses pouvant aller jusqu’à 1 800 Mbps. Aucun problème donc pour que plusieurs de vos appareils soient desservis. Pour rappel, la bande 2,4 GHz suffit amplement pour tous vos besoins quotidiens comme la navigation sur Internet ou encore l’envoi de mails, tandis que la bande 5 GHz est nécessaire pour jouer en ligne et regarder des vidéos en streaming en 4K sans accroc.

Plusieurs modes disponibles

Afin de vous permettre d’adapter le TP-Link TL-Wa1801 à vos besoins, quatre modes de fonctionnement sont proposés. D’abord, le mode par défaut vous offre la possibilité d’étendre votre réseau filaire existant pour le rendre sans fil et ainsi connecter tous vos appareils. Le mode multi-SSID prend de son côté en charge, de façon simultanée, jusqu’à quatre SSID et VLAN différents sur chaque bande, ce qui en fait un mode idéal pour les entreprises ayant des politiques d’accès différentes et partageant un réseau sans fil.

Concernant les deux derniers modes, l’un permet d’étendre la couverture sans fil existante en répétant le signal sans fil, tandis que l’autre agit comme un adaptateur sans fil pour connecter des appareils filaires (une console, par exemple) à votre réseau sans fil.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles qui valent le détour, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs routeurs Wi-Fi 6 et cartes PC compatibles du moment.

