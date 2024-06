Le prix actuel du Xiaomi 12 Pro n’a plus rien à voir avec son tarif de lancement (-64%)

Lancé il y a deux ans, le Xiaomi 12 Pro n'est pas tout jeune et a été détrôné par bien des références depuis. Mais vu sa fiche technique et son prix actuel, il vaut encore clairement le détour. Actuellement, vous pouvez ainsi le trouver à 399 euros sur Amazon, alors qu'il coûtait 1 099 euros à sa sortie.

La récente famille de smartphones « Xiaomi 14 » est arrivée sur le marché cette année, mais cela ne veut pas dire que les anciennes gloires de la marque chinoise doivent désormais être complètement ignorées. Il est en effet possible de trouver, parmi les références précédentes du fabricant, de très bons modèles qui sont désormais bien moins chers qu’à leur sortie. C’est notamment le cas du Xiaomi 12 Pro, qui fait partie du cru 2022 de Xiaomi, et dont on a fortement apprécié la puissance de sa puce, son écran superbe ou encore sa charge rapide. Actuellement, on peut le trouver à moins de 400 euros, alors qu’il coûtait plus de 1 000 euros à son lancement.

Les points essentiels du Xiaomi 12 Pro

Un bel écran AMOLED WQHD+ de 6,73 pouces et rafraîchi à 120 Hz

Une puissante puce Snapdragon 8 Gen 1

Une charge très rapide

Lancé à 1 099 euros, le Xiaomi 12 Pro (8+256 Go) est actuellement disponible à 399 euros sur Amazon. Notez qu’il est proposé par un vendeur tiers, mais qu’il est bien expédié par Amazon.

Un écran qui flatte la rétine

Pour son Xiaomi 12 Pro, la marque a misé sur un écrin au rêvetement mat plutôt sobre, mais avant tout très facile à manipuler grâce à son poids contenu (205 g), malgré une épaisseur un poil élevée (8,16 mm). À l’avant, on a droit à du Corning Gorilla Glass Victus pour protéger l’écran, lequel nous a d’ailleurs particulièrement plu. Il faut dire que sa dalle OLED WQHD+ (3200×1440 pixels) de 6,73 pouces, qui bénéficie en plus d’un taux de rafraîchissement adaptatif qui peut aller jusqu’à 120 Hz pour une fluidité exemplaire, ne manque visiblement de rien. Un mode Always-On est même de la partie, et sa luminosité de 874 cd/m² est tout bonnement excellente. Petit bémol tout de même pour son manque de précision, mais on ne va pas trop chipoter ici.

Au dos du smartphone, on retrouve un bloc de trois capteurs : un de 50 mégapixels avec objectif grand-angle, un de 50 mégapixels avec ultra grand-angle et un de 50 mégapixels avec téléobjectif X2. Dans les faits, le capteur principal est un réel plaisir à utiliser et offre des clichés nets et bien éclairés, tandis que l’ultra grand-angle pèche un peu sur la colorimétrie. Le mode nuit, s’il est parfois inégal, fait bien son job.

De belles performances et une charge excellente

Dans les entrailles de la bête se niche une puce Snapdragon 8 Gen 1, gravée en 4 nm, auquel s’ajoutent ici 8 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage. Lors de notre utilisation du smartphone, l’expérience s’est révélée très agréable et fluide, et nous n’avons pas eu à déplorer de lag ou autre accroc embêtant. Toutes les tâches quotidiennes s’exécutent sans problème et la partie gaming s’est montrée très convaincante, et même parfois époustouflante au niveau des performances. Attention toutefois à la chauffe importante qui peut survenir au bout de quelques minutes de jeu. Côté interface, c’est MIUI 13 qui est présente. Elle nous fait profiter d’animations plutôt agréables, mais elle nous déçoit un peu sur son agencement brouillon et sur le manque de personnalisation.

Enfin, côté autonomie, le Xiaomi embarque une batterie de 4 600 mAh, qui ne suffit pas à rendre le smartphone très endurant, surtout si vous devez vous éloigner d’une prise plus d’une journée. Heureusement, la charge 120W filaire parvient à compenser cette autonomie moyenne. On peut aussi ajouter la charge Turbo sans fil de 50W et la charge sans fil inversée 10W. Concrètement, en partant d’une autonomie de 1 %, nous avons pu atteindre les 99 % de batterie en seulement 30 minutes. Un très bon résultat, donc.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi 12 Pro.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles plus récents de la marque, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Xiaomi, Redmi et Poco du moment.

