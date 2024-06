Decathlon brade la Garmin Forerunner 255, une montre connectée sportive qu’on a notée 9/10

La Garmin Forerunner 255 est une montre connectée qui peut tout à fait accompagner les sportifs dans leurs entraînements grâce à ses données très précises. La bonne nouvelle, c'est que cette ancienne référence n'est plus aussi chère qu'auparavant : Decathlon la propose en effet à 259 euros au lieu de 349 euros.

Au sein des gammes de montres connectées signées Garmin, spécialisé dans les tocantes sportives, on trouve notamment la série Forerunner, taillée pour les coureurs et autres sportifs en quête d’un compagnon pour les épauler durant leurs entraînements. L’une des références de cette gamme que l’on a la plus appréciée, la Garmin Forerunner 255, n’est plus toute jeune, mais elle reste tout de même très recommandable aujourd’hui. On ne l’a pas notée 9/10 pour rien. Si elle vous tente, sachez qu’elle est quasiment 100 euros moins chère qu’à sa sortie.

Les points à retenir de la Garmin Forerunner 255

Un GPS et un cardiofréquencemètre précis

Des entraînements sans abonnement

De nombreuses données de santé

Une bonne autonomie

Auparavant proposée à 349 euros, la Garmin Forerunner 255 est désormais affichée à 259 euros chez Decathlon.

Une montre épaisse avec un écran bien lisible

Ne vous attendez pas à ce que la Garmin Forerunner 255 adopte le design élégant et sobre d’une montre horlogère classique. Ici, la marque assume l’identité très sportive de sa tocante, en optant par exemple pour un corps assez épais. Toutefois, les finitions sont particulièrement soignées, et Garmin a en plus misé sur du polymère renforcé de fibre pour créer une montre très légère qui se fait vite oublier au poignet.

Concernant son écran, on a droit à une dalle non tactile de 1,3 pouce, avec une définition de 260 x 260 pixels, protégée par un verre Gorilla Glass 3. Contrairement à la majorité des montres connectées du marché, cet écran n’adopte pas d’affichage OLED ou LCD, puisque la marque a choisi la technologie d’écran MIP transflectif avec traitement antireflet, qui fonctionne un peu comme l’affichage e-ink d’une liseuse. Le point fort de cette technologie, c’est qu’elle permet de lire l’écran à tout moment, même en plein soleil, sans oublier que l’écran peut rester allumé en permanence.

Un modèle taillé pour les sportifs

La Garmin Forerunner 255 est une montre connectée résolument tournée vers le sport ; elle se doit donc d’embarquer des capteurs permettant d’obtenir des données précises au quotidien. C’est chose faite ici puisque la Forerunner 255 intègre un cardiofréquencemètre, qui offre un très bon suivi de la fréquence cardiaque. Différentes fonctions sont même proposées, comme l’analyse de la fréquence cardiaque en continu chaque seconde, l’analyse de la fréquence cardiaque au repos, les alertes de fréquence cardiaque anormale ainsi que la mesure de la SpO2 ponctuelle. Les coureurs pourront de leur côté profiter d’un suivi GNSS (compatible GPS, Galileo, Glonass et Beidou) avec option multibandes particulièrement précis là aussi. Mention spéciale d’ailleurs pour les programmes d’entraînement intégrés qui sont totalement gratuits (contrairement à Apple ou Strava…). Côté fonctions de santé, la Forerunner 255 est capable de proposer un suivi du sommeil et du stress.

Enfin, pour ce qui est de l’autonomie de la montre, on peut aisément tabler sur une bonne semaine d’utilisation avant de devoir passer par la case recharge. Pour remplir complètement la batterie, justement, il faudra compter un moins de 1h30. Et il faudra composer avec le système de chargeur propriétaire, moins pratique qu’un système de charge sans fil ou magnétique.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Garmin Forerunner 255.

