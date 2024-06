Ce grand TV 4K Samsung de 65 pouces coûte à peine plus de 400 € grâce à cette offre Cdiscount

Samsung propose de nombreuses gammes de téléviseurs, aux performances différentes, et pour tous les budgets. Si ne vous voulez pas débourser une grande somme, ce modèle LED 4K de 65 pouces revient à 416 euros seulement.

Un téléviseur doté d’une grande diagonale procure davantage d’immersions et assure une bonne expérience de visionnage. Si généralement cette catégorie demande un budget conséquent, on trouve des téléviseurs géants de 65 pouces et plus, avec en prime des dalles 4K bénéficiant de technologies d’optimisation de l’image, à moindre coût. C’est le cas du modèle 65AU7025 de Samsung qui se négocie avec 170 euros de moins grâce à cette offre.

Les avantages du Samsung 65AU7025

Une grande diagonale de 65 pouces

Compatible 4K, HDR, HDR10+ et Dolby Digital Plus

TizenOS et quelques fonctionnalités gaming

Avec un prix barré à 589,99 euros, le téléviseur Samsung 65AU7025 est désormais proposé à 499,99 euros sur Cdiscount, mais la marque vous rembourse la TVA, soit 16,6 % du prix. Ainsi, il vous revient à 416,17 euros.

Une grande dalle immersive avec quelques concessions

Le téléviseur 65AU7025 est un modèle de la gamme Crystal de Samsung. Il s’agit de l’entrée de gamme de la marque, avec tout même une bonne polyvalence. Le design et les bordures fines du 65AU favorisent l’immersion, et mettent en valeur la grande dalle de 65 pouces. Assurez-vous tout de même d’avoir la place et le meuble nécessaire dans votre coin télé, ainsi que suffisamment de recul, pour profiter au mieux de cet écran géant. Comptez entre 2 m et 2,50 m de distance entre votre canapé et le téléviseur.

La dalle offre une résolution 4K UHD de 3 840 x 2 160 pixels. Bien qu’elle souffre inévitablement de la comparaison avec les dalles OLED et QLED, la qualité est tout de même au rendez-vous pour cette gamme de prix. De son côté, le processeur Crystal Processor assurera l’upscaling de vos contenus en 4K pour une qualité d’image excellente en toute circonstance. Cette dalle LCD est dépourvue du Dolby Vision, mais elle est tout de même compatible HDR et HDR10+, soit l’assurance de visionner des images encore plus détaillées et lumineuses. Couplez ça à la technologie sonore Dolby Digital Plus et vous vous retrouvez avec un bon combo.

Une interface fluide avec un mode gaming

C’est bien sûr une excellente affaire, seulement si vous recherchez un très grand écran à moindres frais. Même si le téléviseur de Samsung embarque le Gaming Hub, la plateforme de jeux en streaming, ce n’est pas pour autant un modèle recommandé si vous souhaitez avant tout une expérience gaming. Malgré l’absence de port HDMI 2.1, les joueuses et les joueurs pourront tout de même brancher leurs consoles PlayStation 5 et Xbox Series, mais profiteront d’un taux de rafraichissement de seulement 50 Hz.

Quelques fonctions orientées gaming sont disponibles, comme le Motion Xcelerator, qui optimise la fluidité des images, ou encore l’ALLM (Auto Low Latency Mode), qui réduit considérablement la latence en basculant automatiquement vers un mode prévu à cet effet. Enfin, on retrouve le système d’exploitation maison du constructeur, à savoir TizenOS. Une interface simple et réactive qui donne accès aux applications comme Netflix, Prime Video, Disney+, MyCanal. Il est aussi compatible avec les assistants vocaux Google Assistant, Alexa et Bixby pour toutes vos requêtes vocales. Et si vous souhaitez diffuser du contenu directement depuis un appareil Apple, vous pourrez compter sur AirPlay 2.

Si vous souhaitez comparer le modèle de Samsung avec d’autres références, nous vous invitons à consulter notre guide sur les meilleures TV 4K de 65 pouces (OLED, QLED, ou Full LED) du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.