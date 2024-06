Le récent Nothing Phone (2a) profite déjà d’une belle baisse de prix sur Amazon

Le Nothing Phone (2a) chercher à bousculer les grands noms du milieu de gamme, à savoir Samsung et Xiaomi, et réussi cette prouesse en mettant en avant une belle fiche technique. Aujourd'hui, le voilà en promotion à 317 euros contre 349 euros de base.

La jeune marque Nothing a d’abord débuté sur le secteur audio et s’est ensuite installé sur le marché des smartphones en proposant un premier modèle réussi et une deuxième itération un peu plus orientée haut de gamme. Cette fois-ci, le constructeur vise le bon rapport qualité/prix à moins de 400 euros avec son Phone (2a). C’est d’ailleurs le modèle que nous vous recommandons sur cette tranche tarifaire, et si vous êtes intéressés, en ce moment, il perd déjà près de 10 % de son prix avec cette offre.

Ce qu’on apprécie du Nothing Phone (2a)

Un smartphone vraiment attrayant avec le Glyph

De belles performances assurées par une puce MediaTek

Les widgets et options de Nothing OS 2.5

Disponible à 349 euros dans sa version 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, le Nothing Phone (2a) est en ce moment en promotion à 317,60 euros sur Amazon.

Le design iconique de Nothing, avec quelques concessions

Le Nothing Phone (2a) reprend les codes de ce qui avait fait le succès du design de ses prédécesseurs, et mise aussi sur un dos « transparent ». Mais ce n’est qu’une illusion : on a l’impression que l’on voit les composants de l’appareil à travers une vitre, mais en réalité, elle est en plastique. Au dos, on retrouve aussi son système de LED Glyph, la marque de fabrique des smartphones Nothing. Le cercle lumineux autour du module photo peut servir d’indicateur pour prévenir de la réception de messages, de la fin d’un minuteur, ou de l’arrivée d’un appel. Il peut également faire office de lampe de poche. Un gadget, mais qui apporte un petit quelque chose en plus face à la concurrence.

À l’avant, le Nothing Phone (2a) profite d’un bel écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement 120 Hz adaptatif, pouvant descendre à 30 Hz si nécessaire. De quoi offrir une navigation fluide, avec une belle justesse colorimétrique. Nos mesures ont permis de déceler un pic de luminosité autour des 1000 cd/m2, ce qui est très satisfaisant pour consulter le téléphone la plupart des situations, même en plein soleil. La prise en main de son côté est excellente, grâce à ses tranches plates, mais les finitions plastiques ne sont pas à notre goût.

Une belle fiche technique pour le prix

Au niveau des performances, le constructeur oublie Qualcomm et fait le choix d’une Dimensity 7200 Pro accompagnée par 8 Go de RAM. Un choix judicieux, car au vu des benchmarks que nous avons pu réaliser, le Phone (2a) parvient à dépasser ses concurrents directs, parfois largement. En jeu, les performances sont relativement satisfaisantes : Sur Genshin Impact ou encore Fortnite, il est possible de faire fonctionner les jeux en mode medium sans qu’il subisse trop de saccades. Avec NothingOS 2.5 basé sur Android 14, l’interface est fluide et réactives, et offre une personnalisation très poussée jusqu’à l’animation du Glyph que nous apprécions particulièrement. À noter, il intègre 3 versions d’Android et 4 années de mises à jour de sécurité.

Sur la partie photo, le (2a) s’en sort plutôt bien. La qualité est assez bonne, peu importe le capteur. On regrette toutefois le côté verdâtre de la plupart des clichés, mais l’expérience globale est satisfaisante. Pour finir sur l’autonomie, le Phone (2a) résiste très bien à un usage actif avec plein d’applications lancées à la suite. D’ailleurs, sur notre protocole de test personnalisé ViSer, il a tenu pendant près de 15 heures et 34 minutes. Toutefois, le smartphone a une vilaine tendance à perdre des pourcentages de batterie en mode veille. Heureusement, on retrouve une bonne puissance de charge de 45 W.

Vous souhaitez en savoir plus ? Voici notre test complet sur le Nothing Phone (2a).

Si vous souhaitez changer de forfait mobile en même temps que l’achat de votre nouveau smartphone, vous pouvez consulter notre comparateur pour trouver les meilleurs forfaits sans engagement du moment.

