Honor 70 : ce bon smartphone milieu de gamme est 400 € moins cher actuellement

Envie d’un nouveau smartphone, mais votre budget est limité ? On a ce qu'il vous faut ! Le Honor 70 qui mise sur la photo, son design et son autonomie pour convaincre est maintenant à 199 euros dans sa version 256 Go, contre 599 euros à sa sortie.

Lancée il y a deux ans, le Honor 70 reste un bon smartphone à conseiller. Il cumule les bons points, avec son design travaillé et soigné, un écran Oled très lumineux et de 120 Hz ou encore une autonomie confortable combinée à une charge rapide. Ce modèle offre une expérience soignée sans faire grimper la facture aujourd’hui, puisqu’il coûte 400 euros de moins par rapport à son prix de départ.

Les points positifs du Honor 70

De très belles finitions et un écran Oled incurvé à 120 Hz

Une polyvalence photographique et des performances honorables

Une autonomie au top et charge rapide

Au départ à 599 euros pour sa version 8 + 256 Go, le Honor 70 est désormais proposé à seulement 199 euros sur le site Red By SFR. Et si vous optez pour un forfait sans engagement de 120 Go de 5G à 8,99 euros par mois, le téléphone vous revient à 159 euros grâce à une ODR de 40 euros.

Un smartphone soigné et doué en photo

Tout en finesse, tout en légèreté et avec des finitions soignées : voilà ce qu’offre le Honor 70 au premier abord. On pourrait presque le confondre avec un modèle haut de gamme avec son dos brossé, son module photo ronds parfaitement alignés ainsi que ses bords incurvés. On conseillera tout de même le port d’une coque pour prévenir les petites rayures. À l’avant, l’écran de 6,67 pouces du Honor 70 ne manque de rien : OLED, 120 Hz adaptatif et Full HD+. Même si la calibration manque de justesse, l’excellente luminosité sauve la donne.

Pour ce qui est de la photo, l’appareil d’Honor assure correctement sa mission grâce à ses trois capteurs (un capteur principal de 54 mégapixels (f/1,9), un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un capteur de profondeur 2 mégapixels). Le smartphone offre ainsi une belle polyvalence et de beaux clichés suffisamment détaillés. Le piqué et la colorimétrie sont particulièrement satisfaisants, mais la gestion de la dynamique est parfois à la peine, malheureusement.

Des performances honorables avec une autonomie musclée

Pour fonctionner efficacement, Honor intègre une puce Qualcomm Snapdragon 778G Plus, un processeur destiné au milieu de gamme sorti en 2021. Il n’est pas taillé pour faire tourner Fortnite avec les paramètres graphiques poussés à fond, mais il se débrouille haut la main sur toutes les autres tâches et des jeux moins gourmands.

Concluons sur son dernier point fort : son autonomie. Il est capable de tenir une journée et demie sans sourciller, avec un usage mixte, voire intensif grâce à sa batterie de 4 800 mAh ainsi qu’à la bonne optimisation de l’appareil. Mention spéciale aussi pour son mode veille particulièrement économe. Quant à la recharge, grâce à son bloc de 66 W, le téléphone récupère 50 % d’énergie en l’espace de 20 minutes. Pour une recharge complète, il faudra patienter un peu moins d’une heure.

