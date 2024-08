Monabanq relance sa prime folle juste avant la rentrée : 240 € offerts à l’ouverture d’un compte

Pour attirer de potentiels nouveaux clients, Monabanq prolonge son offre de bienvenue : la banque en ligne propose une prime pouvant aller jusqu’Ă 240 euros. Parfait pour partir en vacances avec le portefeuille bien fourni ou pour prĂ©voir les achats de fournitures pour la rentrĂ©e scolaire.

Certaines banques en ligne proposent fréquemment des offres de bienvenue sous forme de primes pour encourager les nouveaux clients à ouvrir un compte chez elles. Monabanq fait justement partie de ces établissements et propose actuellement un coup de pouce qui devrait bien aider pour les vacances ou la rentée. En effet, la banque en ligne met à disposition une prime pouvant aller jusqu’à 240 euros pour toute ouverture de compte.

Que propose Monabanq ?

Pas de condition de revenu

Des offres à partir de 3 €/mois

Une application simple

L’offre actuelle chez Monabanq qui court jusqu’au 25 aoĂ»t 2024 vous permet d’obtenir une prime allant jusqu’Ă 240 euros pour l’ouverture d’un compte.

Une banque en ligne qui se rapproche des banques traditionnelles

Monabanq profite d’un réseau bancaire sérieux et fiable, puisqu’il s’agit d’une filiale du Crédit Mutuelle Alliance Fédérale. Par rapport aux autres acteurs du marché, elle ne propose pas la gratuité de tenue de compte. Elle compense en proposant des cartes peu chères pour se démarquer, et ce, quel que soit le type de compte choisi. Petit plus : pas besoin de revenu.

Parmi les différents paliers, on a l’offre Pratiq+, le plus abordable des trois, qui revient à 3 euros par mois. Elle comprend une carte Visa Classic, des paiements et retraits en zone euro gratuits et illimités (et même 3 retraits hors zone euro gratuits par an), un découvert autorisé de 150 euros minimum dès l’ouverture de compte, des virements instantanés gratuits ou encore des rendez-vous avec des conseillers. Ensuite, on a les offres Uniq et Uniq+ qui sont plus complètes entre 6 et 12 euros par mois. Cette dernière est d’ailleurs la plus intéressante si vous avez l’habitude de voyager et s’avère moins chère que des offres équivalentes chez d’autres banques en lignes. Dans tous les cas, chaque carte bénéficie de la police d’assurance et des garanties VISA.

Un bon service client

Et si vous êtes réticent vis-à -vis des banques en lignes, Monabanq donne accès à un service client réactif et efficace, avec sa plateforme téléphonique ouverte en semaine de 8 h à 21 h et le samedi de 8 h à 18 h. Un chat est aussi disponible au besoin, mais peut être aussi contacté par mail et même depuis les réseaux sociaux.

Elle propose aussi une application mobile complète et fonctionnelle. Loin d’être très moderne, on apprécie l’intégration des outils Google, notamment pour la localisation des agences CIC et Crédit Mutuel à proximité. On retrouve par ailleurs un onglet de catégorisation automatique de dépenses qui permet de suivre avec précision ses finances. Enfin, l’application est compatible Appel Pay et Paylib, mais Google Pay manque malheureusement encore à l’appel.

Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter notre avis complet sur Monabanq.

Pour pouvoir bénéficier de l’offre en cours, vous devez renseigner toutes les informations possibles sur le formulaire d’inscription ainsi que les informations bancaires de votre établissement régulier et effectuer un premier virement sur le nouveau compte Monabanq une fois celui-ci créé. Vous obtiendrez jusqu’à 80 euros offerts à l’ouverture du compte, à l’activation d’une carte Visa 80 euros sont offerts et encore 80 euros sont offerts avec le service de mobilité bancaire.

