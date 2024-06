Déjà 1 300 € de remise sur ce nouveau TV 4K 75 pouces de Samsung avec affichage QLED et ports HDMI 2.1

Samsung a récemment renouvelé sa gamme de TV QLED du milieu de gamme avec les Q70D, peu de changements au programme mis à part une légère amélioration au niveau du contraste et des couleurs ainsi que l'arrivée de Tizen 8.0. Chez Cdiscount, la version de 75 pouces de cette nouvelle série est disponible à 1 049,99 euros au lieu de 2 390 euros.

Chaque année, Samsung renouvelle ses gammes de TV QLED et il a notamment commercialisé ce mois d’avril sa nouvelle série du milieu de gamme, les Q70D. Assez proches des Q70C, ces TV profitent sensiblement de la même fiche technique avec de légères améliorations au niveau du contraste et des couleurs à l’image, mais le plus intéressant réside dans les fonctionnalités, particulièrement celles liées au gaming. Chez Cdiscount, le tout récent Samsung TQ75Q70D profite d’une réduction totale d’environ 1 300 euros !

Le Samsung TQ75Q70D en quelques points

Un écran 4K de 75 pouces avec affichage QLED

Support des traitements HDR10

Ports HDMI 2.1 + VRR + ALLM pour le gaming

Tizen 8.0 pour la partie Smart TV

Au lieu de 2 390 euros à son lancement, le Samsung TQ75Q70D est maintenant disponible en promotion à 1049,99 euros chez Cdiscount avec cette offre de remboursement de 200 euros.

Le millésime 2024 des TV QLED de Samsung

75 pouces, cela correspond à une diagonale de 189 cm et malgré ces mensurations, le Samsung TQ75Q70D est d’une finesse rare avec une profondeur de seulement 25 mm. Ce TV arbore également un design borderless afin d’être totalement immergé dans son contenu et d’apprécier comme il se doit les couleurs et le rapport de contraste de cette dalle QLED en définition 4K (3 840 x 2 160 pixels). D’autant plus que la taux de rafraîchissement de 120 Hz permet d’avoir une image parfaitement nette.

Il est possible de sublimer l’image avec les nombreux traitements HDR mis à disposition, comme le HDR10 et le HDR10+. Ceux-ci étendent la plage dynamique de l’image afin de lui conférer encore plus de détails et de contraste. Côté audio, c’est moins reluisant. Le Samsung TQ75Q70D embarque un système configuré en 2.0 avec deux haut-parleurs avant de 10 W RMS chacun et le Dolby Atmos n’est pas de mise. Il vaut mieux l’associer avec une barre de son Samsung compatible avec Q-Symphony pour profiter d’une réelle expérience audio.

Le gaming en 4K 120 FPS et Tizen 8.0 au programme

Il n’a beau coûter que dans les 1 000 euros avec cette offre, le Samsung TQ75Q70D se permet le luxe de la HDMI 2.1, ces ports sont un critère très apprécié par les gamers. Puisqu’ils sont capables de faire transiter plus de données à la seconde que des ports HDMI 2.0, il est possible de faire tourner des jeux en 4K 120 FPS sur cet écran. De plus, le VRR avec AMD FreeSync Premium permet de prévenir les saccades et les déchirures tandis que l’ALLM rend le TV plus réactif en baissant l’input lag.

Enfin, à l’instar des autres modèles du millésime 2024 de Samsung, le TQ75Q70D embarque la huitième version de Tizen pour l’interface Smart TV. Comme d’habitude, celle-ci permet de naviguer facilement sur les plateformes de SVOD telles que Netflix, Amazon Prime Video et Disney+, et d’être compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant. Tizen 8 inaugure également Daily+, un nouveau panneau qui regroupe des services santé/sport pour les personnes faisant du sport à domicile et pouvant même afficher les données d’un appareil associé, comme une Galaxy Watch par exemple.

Afin de comparer le Samsung TQ75Q70D avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs TV Samsung du moment.

