Single Day : c’est bien la première fois qu’on voit la Nintendo Switch OLED à moins de 200 €

Bonne nouvelle, si vous envisagiez de faire l’acquisition de la Nintendo Switch OLED, c’est l’occasion ! Pour le Single Day d’AliExpress, l’actuelle meilleure console de Big N tombe à 197 euros, au lieu de 349 euros à sa sortie.

Lancée en 2017, la Nintendo Switch connait un succès fulgurant et ne cesse de conquérir le cœur des joueurs et des joueuses. Sa version OLED qui est plus aboutie suit la tendance, et si ce modèle vous intéresse, mais que son prix est un frein, elle se trouve bien plus accessible qu’à sa sortie avec plus de 150 euros de réduction pendant le Single Day.

La Nintendo Switch Oled plaît pour…

Son écran OLED de 7 pouces aux fines bordures fines

Son design revu et même modernisé

La présence du port Ethernet sur le dock

Sortie au prix de 349 euros, la Switch Oled de Nintendo s’affiche aujourd’hui à 223 euros sur le site AliExpress, mais en appliquant le code 11FR025, la console revient à 197 euros seulement.

On trouve aussi la Nintendo Switch Lite à 127 euros au lieu de 199 euros avec le code promo 11FR012.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Nintendo Switch OLED. Le tableau s’actualise automatiquement.

La meilleure version de la Nintendo Switch

La Nintendo Swicht OLED reprend les mêmes caractéristiques que la première déclinaison de la console (format hybride, dock, Joy-Con détachables, etc…) et comme son nom l’indique, elle remplace l’écran LCD par une somptueuse dalle OLED. Celle-ci est d’ailleurs plus grande puisqu’elle passe à une diagonale de 7 pouces (contre 6,2 pouces pour la première Switch) et s’octroie des bordures plus fines afin de profiter d’une meilleure immersion lorsqu’on l’utilise en mode portable.

La partie hardware n’a en revanche pas bougé. Cette console s’appuie toujours sur un SoC Tegra X1+ de Nvidia, une puce dont la dernière version est sortie il y a maintenant… cinq ans. C’était à l’occasion de la mise à jour de la Switch première du nom, il faut aussi savoir que le Tegra X1 fut conçu à l’origine pour la box Shield TV de Nvidia sortie en 2015, soit il y a neuf ans maintenant. Pas étonnant que la puissance de la console fasse l’objet de controverses, la Nintendo Switch vit effectivement ses dernières années avant que la Switch 2 ne prenne définitivement le relais.

Des ajustements bienvenues

En plus de sa nouvelle dalle, la Nintendo Switch OLED accueille quelques nouveautés bienvenues au niveau de son design. Tout d’abord, le dock arbore des coins joliment arrondis, un logo plus discret et un nouveau port Ethernet. Nintendo a toutefois retiré les patins sous l’objet, ce qui le rend glissant sur une surface. En ce qui concerne la console en elle-même, elle se dote d’une nouvelle béquille à l’arrière et est légèrement plus lourde d’une vingtaine de grammes que la première Nintendo Switch.

L’espace de stockage a, lui aussi, été revu puisqu’il passe de 32 Go à 64 Go, sachant qu’il y a toujours la possibilité d’étendre cette capacité avec une carte microSD. Pour ce qui est de l’autonomie, elle ne bouge pas puisqu’on retrouve la même batterie de 4 310 mAh capable de tenir jusqu’à 9 heures sur une charge. On remarque qu’au final, les changements ne sont pas si nombreux et sont surtout d’ordre esthétique puisque les performances n’ont pas évolué, tout comme la résolution de l’affichage qui reste à 720p en mode portable et à 1080p en docké.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Nintendo Switch OLED.

Afin de comparer la Nintendo Switch OLED avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures consoles de jeux du moment.

