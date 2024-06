Moins de 30 € sur Amazon pour cette caméra connectée (1080p), un must have avant de partir en vacances

Envie d’une solution pas chère pour surveiller l’intérieur de votre domicile en votre absence ? La Eufy Security C210 remplira parfaitement ce rôle, et cela, pour seulement 28 euros au lieu de 34 euros habituellement.

Avec sa tête motorisée, la Eufy Security C210 est une petite caméra qui permet de surveiller votre intérieur dans les “moindres recoins”. Discrète, elle offre un bon rendu d’image, et vous alerte en cas d’intrusion. Bonne nouvelle, elle profite de 17 % de remise et devient encore plus abordable.

Les atouts de la Eufy Security C210 ?

Une petite caméra d’intérieur avec un angle à 360°

Des images en Full HD et un mode nocturne

Capable de détecter les mouvements

De base à 34,99 euros, la caméra de surveillance intérieur Eufy Security C210 est en ce moment remisée à 28,99 euros sur le site d’Amazon.

Petite et simple à installer

La caméra Eufy Security C210 est avant tout pensée pour l’intérieur. Pour se dissimiler dans votre espace à vivre, elle mise sur la sobriété. Elle dispose d’un revêtement en plastique blanc, ainsi qu’une forme arrondie où l’on retrouve le module caméra motorisé. Sa base peut être posée à même un meuble, mais également être installée au mur ou au plafond à l’aide de la fixation et de la visserie fournie.

Pour la faire fonctionner, il faut la brancher à une prise et ensuite télécharger l’application de la marque et suivre les étapes d’installation. Le Wi-Fi doit bien évidemment être activé et notez d’ailleurs que la compatibilité double bande (2,4 GHz/5 Ghz) est de la partie. De là, vous pourrez avoir un retour vidéo à distance de ce qu’il se passe chez vous, avec même la possibilité d’enregistrer les vidéos sur une microSD préalablement insérée dans la caméra, sans à devoir passer par le cloud.

Un rendu d’image propre

La C210 de la marque Eufy propose une définition en 1080p, pour un rendu d’images propres qui peuvent parfois manquer de détail, mais restent exploitables. Avec cette caméra, vous allez pouvoir sécuriser votre domicile de jour comme de nuit, car elle dispose d’une vision nocturne infrarouge. L’appareil dispose même d’un champ de vision à 360° afin de couvrir le plus de périmètres possible. Sa tête motorisée permet de parcourir toute la zone et, via l’application, il est possible de changer l’orientation.

Et, pour assurer une bonne sécurité, la caméra Eufy est capable de détecter les mouvements. D’ailleurs, via l’application dédiée, vous pouvez recevoir des notifications sur votre smartphone ou tablette quand la détection de mouvement détecte une présence humaine. Le constructeur assure que les utilisateurs peuvent créer des « zones de détection » pour réduire les alertes inutiles dans les zones à forte circulation — ce qui est idéal pour ne pas faire vibrer votre téléphone toutes les 5 minutes. Des micros sont aussi de la partie pour entendre ce qu’il se passe dehors, et si vous attendez quelqu’un, des haut-parleurs sont présents pour pouvoir prévenir la personne que vous arrivez devant la porte, par exemple.

