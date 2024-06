DJI Avata : le drone de vol immersif atteint un prix jamais vu à l’occasion des soldes d’été

Avec le DJI Avata, le spécialiste des drones DJI offre un tout autre niveau d’expérience avec le bundle Explorer qui comprend un casque FPV. Grâce à lui, on peut voir le flux vidéo de son appareil en direct, comme si on était à l’intérieur du drone. Un bundle qui offre une expérience à part et qui devient encore plus intéressant sur la Fnac et Darty puisqu’il passe à 699 euros au lieu de 1 269 euros à son lancement.

Outre l’expérience particulièrement immersive qu’il offre grâce au casque FPV intégré au bundle Explorer, le drone DJI Avata se veut particulièrement compact. De sorte qu’il peut voler en intérieur. À cela s’ajoute sa capacité à filmer en 4K et son autonomie améliorée. Un vrai petit bijou qui profite d’une réduction de près de 50 %.

Les avantages du DJI Avata bundle Explorer

Capable de filmer en 4K et 60 i/s

Un drone compact, léger et autonome

Accompagné des DJI Goggles Integra et du DJI RC Motion 2

Au lieu de 1 269 euros habituellement, le bundle DJI Avata Explorer est maintenant disponible en promotion à 699 euros à la Fnac et chez Darty.

Un drone immersif pour voler en Intérieur

À la fois léger et compact, le DJI Avata se distingue par ses capacités remarquables pour le vol en intérieur. L’appareil est capable de voler jusqu’à une portée de 11,6 kilomètres et à une altitude de 5 kilomètres maximum. Côté vitesse, il peut atteindre des pointes allant jusqu’à 27 m/s, ce qui équivaut à quasiment 100 km/h. Enfin, l’autonomie est d’environ un quart d’heure.

Mais même avec ces performances, le pilotage reste agréable et intuitif grâce au contrôleur DJI RC Motion 2 compris dans le bundle Explorer. Reprenant la forme d’un joystick de gamer, l’accessoire permet de contrôler la vitesse, la progression, le freinage et l’altitude de l’appareil, mais aussi de passer en vol stationnaire ou le faire revenir à son point d’envol si besoin. Seul point sombre sur le tableau, l’impossibilité de faire une marche arrière ou encore l’absence de capteurs de proximité, rendant les chocs inévitables. Heureusement qu’un carénage protège les hélices.

Une expérience de vol immersive

Le DJI Avata embarque une caméra performante avec un capteur stabilisé de 48 Mpx et un champ de vision de 155°, capable de filmer en 4K à 60 images par seconde ou en 2,7K à 120 images par seconde pour des vidéos fluides. Un ajout notable est le télémètre intégré qui affiche en temps réel des données telles que les coordonnées GPS et l’altitude. Ces informations peuvent être enregistrées dans un fichier SRT séparé, pouvant être incrusté dans les films, offrant ainsi un niveau de détail et de précision supplémentaire pour les vidéos.

Mais l’expérience est surtout immersive grâce au casque DJI Goggles 2, inclus avec le DJI Avata, à la fois compact et confortable grâce à une unique sangle. Il est équipé de deux écrans OLED en Full HD, offrant une image contrastée et de hautes qualités. En portant ce casque, vous pouvez voir en temps réel ce que filme le drone, ainsi que l’interface de pilotage inspirée de l’application DJI Fly. Évidemment, une fois le casque sur le visage, vous ne verrez plus rien de votre environnement, c’est pourquoi il est recommandé de se faire accompagner d’une deuxième personne pendant les séances de vol.

