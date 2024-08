La version 256 Go de l’excellente tablette Xiaomi Pad 6 est à -40 % chez la Fnac et Darty

La Xiaomi Pad 5 nous avait rĂ©ellement convaincus, et la Pad 6 a rĂ©ussi Ă faire aussi bien, voire mieux. Si vous ĂŞtes intĂ©ressĂ©s, on la trouve aujourd’hui Ă seulement 299 euros au lieu de 499 euros, dans sa version avec le plus de stockage.

La Xiaomi Redmi Pad Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

DĂ©jĂ très actif sur le milieu de gamme des smartphones, Xiaomi l’est aussi dans le secteur des tablettes tactiles. Il s’en sort plutĂ´t bien et parvient Ă proposer un produit très Ă©quilibrĂ© Ă un prix qui l’est tout autant. Sa dernière rĂ©fĂ©rence est d’ailleurs très apprĂ©ciĂ©e par la rĂ©daction : notĂ©e 8/10, la Xiaomi Pad 6 propose un très bon rapport qualitĂ©/prix avec un meilleur Ă©cran et de meilleures performances que le prĂ©cĂ©dent modèle. Aujourd’hui, on la retrouve avec plus de 200 euros de rĂ©duction.

Ce qu’il faut retenir de la Xiaomi Pad 6

Une tablette simple, avec un joli Ă©cran

De belles performances

Et une autonomie satisfaisante

Au lieu de 499 euros habituellement, la Xiaomi Pad 6 avec 256 Go de stockage est actuellement disponible en promotion Ă seulement 299 euros chez la Fnac et Darty.

Un design classique, mais efficace

Ă€ nouveau, Xiaomi joue la carte de la sobriĂ©tĂ© pour sa tablette milieu de gamme. On a la recette d’une bonne tablette, avec un châssis mĂ©tallique, fin et Ă©lĂ©gant. Avec ses tranches prononcĂ©es, la Pad 6 tient bien en main malgrĂ© ses 490 g. Ă€ l’avant, bien que les bordures ne soient pas les plus fines qui soient, elles le sont suffisamment pour apprĂ©cier vos contenus.

Sa dalle de 11 pouces offre une belle définition 2,8K (WQHD+) et une résolution de 309 PPP. Pas d’Oled, mais on a tout de même droit à une belle luminosité et un bon niveau de fidélité des couleurs. Cerise sur le gâteau, on a un taux de rafraîchissement de 144 Hz pour une expérience de navigation plus agréable et des animations plus fluides.

Tout sur les performances

Du cĂ´tĂ© de l’animation, c’est la puce Snapdragon 870 de Qualcomm qui en est Ă la charge. Avec ce processeur et les 8 Go de RAM embarquĂ©s (contre 6 Go sur la version 128 Go), l’ardoise de Xiaomi est capable de rĂ©aliser n’importe laquelle de vos tâches sans rechigner et est parfaitement adaptĂ© pour jouer aux derniers jeux mobiles en 3D avec les paramètres graphiques Ă fond.

Quant à son autonomie, nous pouvons vous affirmer qu’elle peut tenir tout au long de la semaine, que ce soit pour lire la presse, jouer à quelques jeux vidéo et consulter vos réseaux sociaux. En revanche, elle met 84 minutes pour atteindre 100 % d’autonomie avec son chargeur de 33 W.

Pour en savoir plus, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre test sur la Xiaomi Pad 6.

