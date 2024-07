Samsung Galaxy Book 4 : la version i5 13e gen est de retour à moins de 500 € pour les soldes

Lorsqu'il s'agit d'ordinateurs portables, on ne pense pas forcément à Samsung. Pourtant, le constructeur coréen a une belle expérience en la matière, et a même acquis une certaine réputation dans son pays d'origine. C'est pourquoi il ne faudrait pas passer à côté des Galaxy Book 4, et en particulier du modèle d'entrée de gamme, qui bénéficie d'une sacrée réduction chez Boulanger pour atteindre la modique somme de 499 euros.

Sorti en début d’année, le Galaxy Book 4 ne manque pas d’attirer l’attention. Avec son poids plume, sa finition soignée et son processeur Intel Core i5, il est parfait pour un usage bureautique. Et, il devient encore plus intéressant pendant les soldes d’été, puisqu’il est proposé avec 380 euros de réduction. Difficile de passer à côté, surtout pour les étudiants en quête d’un nouvel ordinateur portable pour la rentrée.

Le Samsung Galaxy Book 4 en quelques points

Sous le capot : un Intel Core i5, 8 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage SSD

Une finition soignée, un confortable écran de 15,6 pouces et une connectique abondante

Intégration dans l’écosystème Samsung, pour une interaction facilitée entre les différents appareils Galaxy

Au lieu de 879 euros habituellement, le Samsung Galaxy Book 4 est disponible en promotion à 499 euros chez Boulanger.

Un bon appareil d’entrée de gamme

Comme c’est souvent le cas avec les PC portables d’entrée de gamme, il peut être difficile d’en trouver un qui ne consente pas trop de sacrifices pour maintenir son prix à un niveau raisonnable. Le Samsung Galaxy Book 4, bien que loin d’être un foudre de guerre, offre tout de même de bonnes performances pour sa gamme de prix. Le processeur disponible dans le modèle proposé ici par Boulanger est un Intel Core i5-1335U, suffisant pour faire du multi-tâches sans sourciller ni vider la batterie à grande vitesse. Il n’y a pas de carte graphique dédiée, il faudra donc se contenter d’une puce Intel Iris Xe Graphics, qui ne permettra évidemment pas de faire tourner les derniers jeux triple A, mais suffira amplement pour d’autres titres moins exigeants.

Ces composants sont accompagnés de 8 Go de mémoire vive et de 256 Go d’espace de stockage. C’est peu, mais c’est suffisant pour une utilisation bureautique classique. Il en va de même pour l’écran, qui est une dalle LCD avec une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Rien d’incroyable, mais sa diagonale de 15,6 pouces permettra d’afficher beaucoup d’éléments en même temps. Enfin, le Galaxy Book 4 est équipé d’une batterie de 54 Wh, suffisante pour tenir une journée sans devoir passer par une prise de courant. Il s’agit donc d’un ordinateur portable qui remplit toutes les conditions pour être le compagnon idéal des amphithéâtres et des bureaux, sans en faire plus que nécessaire.

Un ordinateur qui révèle tout son potentiel aux côtés d’autres produits Samsung

De surcroît, pour ce qui est du design, Samsung ne s’est pas arrêté au stade du brouillon. Malgré son prix, le Galaxy Book 4 est élégant et sobre, avec une finition grise soignée qui sent bon la qualité. Tout cela ne se fait pas au détriment du poids ou de la taille, puisque l’appareil ne pèse que 1,55 kg et ne fait que 15,4 mm d’épaisseur. La connectivité est également au rendez-vous, avec deux ports USB-C, deux ports USB-A, un port HDMI, une prise Ethernet RJ45, un emplacement microSD et une prise audio. On ne retrouve pas cela partout, même sur certains appareils plus chers, et on peut remercier le constructeur coréen pour l’effort réalisé ici.

Le dernier argument en faveur du Galaxy Book 4 est son appartenance à la famille Galaxy. Samsung facilite, en effet, la connexion entre les smartphones et les PC de sa marque pour une expérience analogue à celle proposée par Apple entre ses Macbook et ses iPhone. Il est ainsi possible d’utiliser un téléphone comme webcam, de transférer rapidement des fichiers ou de faire basculer automatiquement des Galaxy Buds d’un ordinateur vers un mobile en cas d’appel.

