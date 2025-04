Ce laptop Lenovo tout léger sous Snapdragon X est à un super prix chez Boulanger

Léger et puissant, le Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q8X10 fait partie de ces ordinateurs portables qui nous aident à être plus productifs, et qui sont surtout taillés pour les travailleurs nomades. Actuellement, ce modèle avec Copilot et propulsé par un Snapdragon X est vendu à 699,99 euros au lieu de 799,99 euros chez Boulanger.

Si vous √™tes un adepte du travail en mobilit√© et que vous √™tes en qu√™te d’une machine l√©g√®re, fine et suffisamment performante, le Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q8X10 pourrait tout √† fait vous convenir. Ce mod√®le avec Copilot embarque notamment un processeur Snapdragon X, r√©serv√© aux laptops abordables. Et abordable, l’IdeaPad Slim 3 l’est encore plus gr√Ęce √† une r√©duction de 100 euros.

Les points essentiels du Lenovo IdeaPad Slim 3

Un format compact et léger

Une dalle Full HD+ IPS de 15,3 pouces

Un combo Snapdragon X + 16 Go de RAM + SSD de 512 Go

Auparavant affich√© √† 799,99 euros, le PC portable Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q8X10 est aujourd’hui disponible en promotion √† 699,99 euros chez Boulanger.

Une machine légère, mais avec un grand écran

Le Lenovo IdeaPad Slim 3 a l’un de ses gros atouts inscrit dans son nom : oui, ce PC portable est ¬ę¬†slim¬†¬Ľ avec son √©paisseur qui ne d√©passe pas le 1,69 cm. Et ce n’est pas tout : son poids plume de 1,5 kg est l√† aussi un tr√®s bon point qui devrait ravir les travailleurs nomades √† la recherche d’une machine bien l√©g√®re. Figurez-vous d’ailleurs que son ch√Ęssis particuli√®rement mince ne l’emp√™che de pr√©senter une connectique plut√īt g√©n√©reuse, compos√©e de deux ports USB 3.2 Gen 1, d’un port USB-C 3.2 Gen 1, d’un port HDMI et d’une prise combo casque/micro.

C√īt√© √©cran, l’IdeaPad Slim 3 embarque une dalle Full HD+ (1 920 x 1 200 pixels) de 15,3 pouces, soit une diagonale tout √† fait confortable pour travailler et multiplier les onglets. La technologie IPS, qui offre de larges angles de vision, est m√™me de la partie ; pratique si l’on doit regarder l’√©cran √† plusieurs. Sous cet √©cran, se trouve le clavier, bien s√Ľr, mais une touche en particulier nous int√©resse : celle permettant de convoquer Copilot, la fameuse IA de Microsoft qui va venir simplifier une foule d‚Äôusages et nous aider √† gagner en productivit√©. Mention sp√©ciale pour la fonction Recall, qui permet de retrouver n‚Äôimporte quel fichier, discussion ou page web sur son ordinateur via l‚Äôintelligence artificielle.

De belles performances au quotidien

Cet IdeaPad Slim 3 renferme par ailleurs un processeur Snapdragon X (X1-SE-26-100), cadenc√© √† 3 GHz (sans mode Boost) et √©quip√© de 8 cŇďurs. Il s’agit l√† d’une d√©clinaison moins puissante des Snapdragon X Elite et Snapdragon X Plus, qui a pour ambition de faire descendre l‚Äôaddition des PC sous ARM ou des PC Copilot+, comme celui qui nous int√©resse. Le processeur promet une autonomie¬†deux fois sup√©rieure √† celle des machines Intel et peut ex√©cuter 45¬†trillions d‚Äôop√©rations par seconde¬†gr√Ęce au NPU Hexagon. Concr√®tement, Qualcomm promet plus de performance, plus d‚Äôautonomie et plus de fonctionnalit√©s d‚ÄôIA que les ordinateurs sous architecture¬†x86.

Cette puce est √©galement coupl√©e √† 16 Go de RAM LPDDR5X, pour offrir une bonne r√©activit√© et une meilleure gestion du multit√Ęche. Le tout est compl√©t√© par un SSD de 512 Go, qui assure des temps de chargement¬†r√©duits ainsi que des lancements rapides de la machine, des applications ou des logiciels compliqu√©s. Enfin, c√īt√© endurance, la marque promet une autonomie de 17 heures, mais tout d√©pendra, bien s√Ľr, de votre utilisation.

