Les soldes d’été divisent par deux le prix de ce TV 4K LG géant de 86 pouces (100 Hz, HDMI 2.1)

Au vu des nombreux événements sportifs cet été, s'offrir un nouveau TV 4K avec une grande diagonale comme ce modèle de 86 pouces signé LG serait une bonne chose. Surtout que grâce aux soldes, il est en promotion à 1 099 euros contre 1 999 euros au départ.

Il est aujourd’hui bel et bien possible de dénicher des téléviseurs géants de 75 pouces et plus, avec en prime des dalles 4K bénéficiant de technologies d’optimisation de l’image, à moindre coût. La preuve avec ce modèle LG qui déploie une diagonale immense de 86 pouces et coûte 900 euros de moins pendant les soldes. De quoi apprécier pleinement ses séries ou ses matchs de foot.

Le LG 86UR81, c’est quoi ?

Un TV avec une dalle 4K de 86 pouces

Compatible HDR10, 4K@120 Hz

WebOS, une interface fluide

Lancé à 1 999 euros, le téléviseur LG 86UR81 voit aujourd’hui son prix dégringoler pendant les soldes et se trouve en promotion à 1 099 euros chez Darty, mais aussi sur le site de la Fnac.

Un écran géant pour mater l’Euro et les JO dans de bonnes conditions

Le premier atout du TV LG 86UR81 est bien évidemment sa dalle massive de 86 pouces, soit une diagonale de 217 cm. Concrètement, cette diagonale s’approchant de celle des images diffusées par un vidéoprojecteur, on a tout simplement l’impression d’être au cinéma… tout en restant dans son salon. Attention, il prend évidemment de la place et il vaut mieux prendre des mesures avant tout achat.

Pour en dire plus sur ce TV, il se dote d’une dalle LED en définition 4K (3 840 x 2 160 pixels). Si le rapport de contraste est moins étendu que celui d’une dalle OLED, cet écran se montre plus lumineux et moins énergivore. Ajoutons à cela la compatibilité HDR10, soit l’assurance de visionner des images encore plus détaillées et lumineuses. Le processeur α5 AI Gen6 4K se charge quant à lui d’optimiser l’upscaling des contenus en 4K.

Une smart TV avec quelques fonctionnalités gaming

Naturellement, le LG 86UR81 embarque le système d’exploitation du constructeur sud-coréen, WebOS. L’interface tourne autour des préférences de l’utilisateur au niveau des recommandations, mais aussi des fonctions et des réglages. Simple à aborder avec ses Quick Cards, WebOS 23 dispose par défaut des raccourcis vers les plateformes de streaming les plus populaires comme Netflix, Prime Video, et Disney+ et intègre également l’assistant vocal Alexa et Google.

Il est aussi optimisé pour du gaming puisque la dalle possède un taux de rafraîchissement à 100 Hz. À cela s’ajoute les ports HDMI 2.1, permettant de retransmettre de manière authentique les performances des consoles PS5 ou Xbox Series X, avec un taux de rafraîchissement de 120 IPS jusqu’en définition 4K. Enfin, vous apprécierez aussi la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) pour obtenir une expérience en jeu fluide et sans latence.

