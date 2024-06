Cette caméra soldée à moins de 20 € assure une bonne tranquillité d’esprit pendant votre absence

Il n'y a rien de plus angoissant que de quitter son domicile pendant plusieurs jours sans savoir ce qu'il se passe. Heureusement, les caméras de surveillance sont toujours plus faciles à installer et à utiliser, et surtout toujours moins cher. À l'image de la Realme Smart Cam 360°, en vente chez Cdiscount au prix de 19,99 € durant les soldes d'été.

Au rayon « Maison connectée », les caméras de surveillance occupent une place de premier plan. Elles permettent aux utilisateurs de garder un œil sur leur maison en quelques clics, et parfois sans même avoir besoin de percer un trou dans le mur. C’est en tout cas la promesse de la Realme Smart Cam 360° qui peut simplement être posée sur un meuble tout en offrant une visibilité totale de son environnement. Une belle prestation pour un prix qui l’est tout autant, puisqu’elle est vendue à 19,99 euros au lieu de 59,99 euros chez Cdiscount à l’occasion des soldes d’été.

La Realme Smart Cam 360° en quelques points

Un condensé de fonctionnalité : vision nocturne, détection de mouvement, rotation à 360

Possibilité de stocker des vidéos en Full HD sur une carte SD

Excellent rapport qualité-prix dans un appareil facile à utiliser

Au lieu de 59,99 euros habituellement, la Realme Smart Cam 360° est disponible en promotion à 19,99 euros chez Cdiscount.

Une caméra facile à utiliser et à installer



Quelques minutes suffisent pour installer la Realme Smart Cam 360°. Après lui avoir trouvé une place sur un meuble ou l’avoir accrochée au mur (à l’aide d’un kit de fixation murale), l’application mobile Realme Link permet de la connecter au réseau Wi-Fi de votre domicile. Elle donne également accès au flux vidéo en temps réel de la caméra, à ses enregistrements et à ses paramètres, même lorsque vous n’êtes pas à la maison. On est bien loin de ce que proposent certaines marques, mais la simplicité est ici le maître mot, ce que la concurrence n’a pas toujours. Il est aussi possible d’y créer des scénarios ou encore de définir des périodes d’activité.



La caméra dispose de deux axes de rotation : le premier entraîne directement l’objectif de haut en bas ; le second, qui anime la quasi-totalité du module, permet de le faire bouger de gauche à droite. Si l’orientation de la caméra peut être réglée manuellement par l’utilisateur via l’application, la détection audio et la détection de mouvement peuvent également s’en charger afin de pointer l’appareil dans la direction d’un événement en cours. Toutefois, la Realme Smart Cam 360° ne se déplace pas très rapidement, ce qui laisse largement le temps d’échapper à son champ de vision. Elle reste cependant capable de vous alerter facilement en cas d’intrusion.



La tranquillité d’esprit pour moins de 20 euros

Cette caméra est aussi équipée d’une vision nocturne de bonne facture, ainsi que d’un microphone qui, s’il manque de précision, a au moins le mérite d’être présent. Couplé à un haut-parleur intégré, il permet de communiquer avec une personne se trouvant à proximité de la caméra. Enfin, le capteur de 2 Mpx de la Realme Smart Cam 360° produit des vidéos en FHD (1920 × 1080 pixels), avec un angle de vue de 105°. Il sera toutefois possible de réduire la qualité d’enregistrement pour pouvoir sauvegarder plus de séquences vidéo, ce qui est loin d’être un luxe.



En effet, Realme ne permet pas de stocker les vidéos dans le cloud. Il faudra donc uniquement compter sur la carte micro-SD qui peut être inséré juste en dessous du capteur de la caméra. Pour certains, c’est la plus grande faiblesse de la Realme Smart Cam 360° ; pour d’autres, une vraie qualité, puisqu’aucun fichier n’est stocké sur des serveurs distants. Quoi qu’il en soit, pour cette gamme de prix, cette lacune est tout à fait tolérable, d’autant plus que cet appareil reste très polyvalent et répondra à de nombreux besoins.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Realme Smart Cam 360°.

Ne ratez rien des soldes d’été 2024 avec Frandroid

Les soldes d’été 2024 se déroulent du mercredi 26 juin à 8h jusqu’au mardi 23 juillet prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoingnez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargerz notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.