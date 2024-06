NordVPN lance son offre spéciale des soldes d’été pour profiter des bons plans en toute sécurité

Comme à son habitude, NordVPN ne rate jamais un événement promotionnel et lance ainsi une nouvelle offre spéciale pour les soldes d'été. Le VPN le plus populaire fait cette fois s'effondrer le prix de ses abonnements de deux ans et propose même un mois offert, des bonus sont également proposés avec l'application Saily.

À chaque période promotionnelle comme le Black Friday ou les soldes d’été ou d’hiver, NordVPN en profite pour lancer une offre spéciale sur ses abonnements de deux ans afin de profiter des bons plans tout en sécurisant ses données. Le trio de formules ne change pas avec l’abonnement basique proposant les fonctionnalités essentielles comme le VPN en lui-même et ceux plus avancées avec des outils complétant l’offre de base. Ces formules de deux ans profitent d’une promotion allant jusqu’à -73 % et un mois est offert grâce à un code promo.

NordVPN, qu’est-ce ?

D’excellentes performances grâce au protocole NordLynx

Une interface simple à appréhender

Une politique de confidentialité solide

Les services en plus des formules d’abonnement premiums

Pendant les soldes d’été, NordVPN relance son offre sur ses formules d’abonnement de 2 ans avec en premier lieu un mois offert en utilisant le code promo SOLDES au moment de passer la commande. Chacune des formules offre également une enveloppe de data eSim via l’application Saily, il s’agit de données mobiles à utiliser en roaming dans 150 pays. Concernant le prix des abonnements, voici ce que cela donne pendant les soldes :

Formule Basique à -60 % : 3,25 €/mois, soit un total de 81,36 € au lieu de 207,25 € sur deux ans + 1 Go Saily

Formule Avancé à -69 % : 4,21 €/mois, soit un total de 105,36 € au lieu de 347,25 € sur deux ans + 3 Go Saily

Formule Ultime à -73 % : 6,61 €/mois, soit un total de 165,36 € au lieu de 622,25 € sur deux ans + 20 Go Saily

Un VPN performant, intuitif et fiable

NordVPN est le VPN le plus populaire du marché et même si ce sont de véritables forceurs en termes de communication, la qualité de leurs services est au rendez-vous entre des performances de pointe, une interface simple à appréhender et un SAV efficace et en français. Surtout, la politique de confidentialité de NordVPN est exemplaire puisqu’il ne garde aucune trace des sites visités ou de l’heure à laquelle on se connecte. De plus, Nord Security, la maison mère de NordVPN, est basée au Panama, faisant qu’elle n’est aucunement soumise aux obligations de l’alliance des Fourteen Eyes.

À l’heure actuelle, NordVPN met à disposition un parc de plus de 6 400 serveurs répartis dans une centaine de pays à travers le monde. En revanche, impossible de trouver un serveur disponible dans un régime autoritaire comme la Chine ou l’Iran. Grâce à ses protocoles OpenVPN et NordLynx, ce dernier étant exclusif à NordVPN, on profite de performances accrues avec une connexion stable, de la bande passante en illimité et un ping réactif selon la zone depuis laquelle on se connecte.

Des fonctionnalités supplémentaires intéressantes

NordVPN est accessible partout, que ce soit sur un ordinateur de bureau qu’un smartphone, une tablette ou même une Smart TV, un compte permet de sécuriser à lui seul jusqu’à six appareils différents. Ces derniers doivent pouvoir fonctionner avec Windows, iOS, Linux, Android, macOS ou encore Fire TV. Peu importe l’appareil, on profite d’une interface agréable et simple à utiliser. Pendant le lancement, NordVPN propose par défaut le serveur le plus efficace parmi les plus proches.

Enfin, NordVPN devient plus qu’un simple VPN si l’on opte pour les formules d’abonnement Avancé ou Ultime. Le premier inclut NordPass, un gestionnaire de mots de passe et de numéros de cartes bancaires, plutôt utile puisqu’il rentre ces identifiants automatiquement si besoin. Les abonnés Ultime profitent quant à eux de NordLocker en plus de NordVPN et de NordPass, il s’agit d’un cloud chiffré d’une capacité de 1 To pour stocker des documents avec le plus haut niveau de sécurité.

Pour en savoir encore plus, lisez notre avis complet sur ce que vaut NordVPN en 2024.

Ne ratez rien des soldes d’été 2024 avec Frandroid

Les soldes d’été 2024 se déroulent du mercredi 26 juin à 8h jusqu’au mardi 23 juillet prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

