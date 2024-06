De 349 € à 149 € : le prix de la Harman Kardon Citation 200 est en chute libre grâce aux soldes

Quand bien même, elle est sortie en 2020, la Harman Kardon Citation 200 est toujours recommandable aujourd'hui grâce à un son riche et généreux en basses, une belle autonomie pour la promener partout chez soi et un éventail complet de fonctionnalités quant à la connectivité sans fil. Chez Conforama, cette enceinte est soldée à 149,94 euros au lieu de 349 euros à son lancement.

C’est lors du CES 2020 que Harman Kardon a dévoilé cette enceinte nomade devant compléter sa gamme Citation. La Harman Kardon Citation 200 est un modèle proche, si ce n’est un rival direct, de la fameuse Sonos Move, elle propose, elle aussi, un fonctionnement en Wi-Fi et en Bluetooth et une compatibilité avec Google Chromecast et Apple AirPlay. Durant les soldes d’été, la Harman Kardon Citation 200 a rarement été aussi peu chère grâce à cette réduction de 200 euros chez Conforama.

La Harman Kardon Citation 200 en quelques mots

Une restitution avec des basses profondes

Apple AirPlay et Google Chromecast inclus

Une autonomie longue durée pour les usages nomades

Au lieu de 349 euros lors de sa sortie, la Harman Kardon Citation 200 est maintenant disponible en promotion à 149,94 euros chez Conforama.

Une enceinte à la connectivité complète

Complétant la gamme Citation aux côtés des Citation 100, 300 et 500, la Harman Kardon Citation 200 arbore peu ou prou le même design. Le format diffère, ici tout en hauteur et agrémenté d’une anse en cuir pour la porter plus facilement, mais le look est le même avec ce tissu acoustique Kvadrat qui, en plus de lui apporter quelques propriétés acoustiques, rend cette enceinte résistante aux salissures et ignifuge. De plus, la Harman Kardon Citation 200 est accompagnée d’une certification IPX4 faisant qu’elle ne craint pas les petites averses.

Vu ses dimensions, on peut supposer que la Harman Kardon Citation 200 est une enceinte d’intérieur, mais on peut pourtant en avoir un usage nomade grâce à sa batterie rechargeable avec sa base sans fil fournie dans le package. On peut ainsi l’emmener il nous plaît chez soi, dans son jardin ou dans sa salle de bain par exemple. D’après le constructeur américain, son autonomie s’élève à huit heures tandis qu’une recharge complète avec sa base ou un câble USB-C prend trois heures.

Des performances solides

À l’intérieur de la Harman Kardon Citation 200, on retrouve un tweeter de 25 mm pour les aigus et un woofer de 120 mm pour les graves et les bas médiums. Cette enceinte délivre une puissance de 50 W RMS, ce qui est généreux compte tenu de son format, d’autant plus que les basses sont très présentes et qu’il n’y a pas de problème particulier de distorsion, même à fort volume. Pour profiter d’une véritable écoute en stéréo, il est possible de la jumeler avec d’autres enceintes Citation avec la fonction multiroom.

La Harman Kardon Citation 200 fonctionne avec le Wi-Fi et le Bluetooth 4.2 (oui, cela reste un modèle de 2020). Connectée, elle peut faire profiter du Google Chromecast ou de l’Apple AirPlay afin de streamer de la musique depuis son smartphone, et ce, jusqu’à une qualité de 24 bits à 96 kHz. Enfin, la Harman Kardon Citation 200 intègre l’assistant vocal de Google et est aussi compatible avec Alexa, elle peut ainsi être pilotée à la voix et, inversement, on peut contrôler des objets connectés par son entremise.

Ne ratez rien des soldes d’été 2024 avec Frandroid

Les soldes d’été 2024 se déroulent du mercredi 26 juin à 8h jusqu’au mardi 23 juillet prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoingnez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargerz notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.