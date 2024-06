Lenovo Yoga Pro 7 : -34 % sur ce puissant laptop avec écran en 2.5K et Ryzen 7 lors des soldes d’été

Avec cet écran en définition 2.5K et ce processeur Ryzen 7 de dernière génération, on peut rapidement être conquis par ce Lenovo Yoga Pro 7 14AHP9 qui a tout ce qu'il faut pour un usage bureautique. De plus, pendant les soldes d'été, il est disponible à 849 euros en boutique officielle au lieu de 1 299 euros en temps normal.

Les soldes d’été, on en profite souvent pour se faire plaisir en s’offrant un smartphone tout neuf ou un casque audio premium avec réduction de bruit active, mais aussi remplacer un laptop de travail obsolète. Aujourd’hui, les références de PC portables bureautiques abondent et l’un des meilleurs acteurs du marché est Lenovo avec sa gamme Yoga qui regroupe des ultrabooks aux configurations performantes. C’est notamment le cas de ce Lenovo Yoga Pro 7 14AHP9 avec Ryzen 7 remisé à -34 % en boutique officielle.

Le Lenovo Yoga Pro 7 14AHP9 en résumé

Un écran de 14 pouces en définition 2.5K

Avec les performances d’un AMD Ryzen 7 8845HS

Une batterie de 73 Wh pour tenir la journée

Au lieu de 1 299 euros habituellement, le Lenovo Yoga Pro 7 14AHP9 est maintenant disponible en promotion à 849 euros en boutique officielle avec le code promo JUIN.

Un ultrabook pour suivre les grosses journées de travail

Qu’ils soient d’entrée de gamme ou premiums, les Lenovo Yoga arborent tous des finitions irréprochables et le Yoga Pro 7 14AHP9 ne fait pas exception. Entre son design aluminium anodisé, ses dimensions réduites pour le transporter facilement et ce châssis robuste, il y a de quoi être conquis. Malgré sa finesse, le Yoga Pro 7 14AHP9 ne manque de rien en termes de connectique, on y trouve deux ports USB-C, un port USB-A, une sortie HDMI 2.1 et l’indispensable prise jack 3.5 mm.

Le constructeur chinois a également fait de beaux efforts sur l’écran de 14 pouces. On n’est pas sur une simple dalle en FHD et à 60 Hz. Cette dalle IPS-LCD est en définition WQXGA (2 560 x 1 600 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, elle confère des angles de vision ouverts et une couverture complète de la gamme de couleurs sRGB. On voit également que l’accent est mis ici sur la productivité avec un ratio d’écran en 16:10, ce qui lui donne plus de hauteur et permet ainsi d’afficher plus d’informations.

Un Ryzen 7 au cœur de cette configuration

Le Lenovo Yoga Pro 7 14AHP9 s’appuie sur un Ryzen 7 8845HS, ce processeur dernière génération d’AMD s’appuie sur l’architecture Hawk Point qui apporte une pincée d’IA d’après son concepteur. Doté de huit cœurs, ce processeur a une cadence de base de 3,8 GHz et peut atteindre les 5,1 GHz en mode turbo boost. Il est de plus épaulé par une puce graphique Radeon 780M pour aborder les tâches graphiques légères et par 16 Go de RAM LPDDR5X pour le multitâche et faire tourner des logiciels complexes.

On profite ainsi d’une bonne puissance globale et il est même possible de jouer à des jeux légers, mais pas plus étant donné qu’on ne retrouve aucune carte graphique dédiée. Le stockage est assuré par un SSD de 512 Go, ce qui est une capacité normale, et le système d’exploitation Windows 11 est déjà installé. Enfin, le Lenovo Yoga Pro 7 14AHP9 embarque une batterie à quatre cellules de 73 Wh, ce qui devrait lui permettre de tenir toute une journée de travail.

