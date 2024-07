Lenovo profite des soldes pour baisser le prix de sa nouvelle tablette avec écran mat

La Lenovo Tab P12 mise sur un écran mat pour être la tablette multimédia de référence. Elle a de sérieux atouts, et devient même plus accessible grâce aux soldes, en passant de 449 à 349 €.

Lenovo comprend plusieurs tablettes dans son catalogue, et le modèle Tab P12 est davantage pensé pour le divertissement avec un bon rapport qualité-prix. Cette dernière possède une belle fiche technique avec un écran mat 3K, une grosse batterie, et un son compatible Dolby Atmos. De beaux arguments, qui sont d’autant plus convaincants lorsque la tablette coûte 100 euros de moins à l’occasion des soldes.

Ce qu’il faut retenir de la Lenovo Tab P12 avec écran Matte Display

Une tablette au petit format, pratique à transporter

Un écran mat de 12,7 pouces en définition 3K

Efficace pour des usages classiques

Au lieu d’un prix barré à 449 euros, la tablette Lenovo Tab P12 avec écran Matte Display se négocie aujourd’hui à 349,91 euros sur le site du constructeur. Un pack avec un chargeur 68 W est affiché au même prix !

Un bel écran qui a une particularité

La Lenovo Tab P12 livre un affichage LCD avec une définition 3K (2 944 x 1 840 pixels), pour offrir un niveau de détails vraiment agréable et précis. Sa dalle de 12,7 pouces fera le bonheur des lecteurs comme des accrocs aux séries. Vous allez pouvoir profiter d’un revêtement mat sur ce modèle. Une expérience utilisateur surprenante, puisque la sensation au toucher évoque celle de papier. Résultat : on a un confort visuel à mi-chemin entre une liseuse et un écran traditionnel.

En plus d’avoir une bonne expérience visuelle, la marque ajoute quatre haut-parleurs JBL optimisés pour le Dolby Atmos pour procurer une meilleure expérience audio lors de vos visionnages. Quant à sa conception, Lenovo a soigné son design en proposant un cadre fin et léger en aluminium afin de pouvoir l’emmener partout sans trop de difficultés.

Encaisse bien les tâches du quotidien

Au niveau des performances, l’ardoise de Lenovo s’équipe du processeur MediaTek Dimensity 7050. Avec une telle configuration, elle assure au quotidien, que ce soit pour les usages classiques, comme la consultation de réseaux sociaux, le visionnage de séries ou encore la prise de notes manuscrites et même faire tourner quelques jeux 3D. Le Wi-Fi 6 est par ailleurs de la partie et offre de bons débits. Concernant son système d’exploitation, la Tab P12 tourne sous Android 13 et donne donc accès au Play Store.

Pour tenir la cadence, la tablette de Lenovo intègre une batterie de 10 200 mAh. D’après la marque, cela lui permet de rester allumée durant 10 heures sur une seule charge. Et pour couronner le tout, la tablette est compatible avec la charge rapide à 30 W. Mais retenez que le chargeur fourni avec la tablette autorise des charges jusqu’à 20 W.

