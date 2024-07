Ce TV QLED Mini LED TCL de 75 pouces et 120 Hz est soldé à moins de 1 000 €, en voilà une super offre

Si vous souhaitez pouvoir regarder les derniers matchs de l'Euro ou jouer dans les meilleures conditions, donc sur un énorme écran, le TV QLED Mini LED TCL 75C805 pourrait bien vous satisfaire, surtout si votre budget est un peu limité. Ce modèle est actuellement disponible à 990 euros au lieu de 1 299 euros à la Fnac et chez Darty.

Dalle Mini LED riche en contrastes, couleurs vives, écran géant, support des 144 Hz, ports HDMI 2.1… Le TV TCL 75C805 ne manque clairement pas d’atouts et se positionne comme l’un des téléviseurs offrant les meilleurs rapports qualité-prix du moment. Si l’expérience d’un grand TV et d’une qualité d’image bluffante vous tente, sachez que ce modèle est actuellement proposé à moins de 1 000 euros pendant les soldes d’été. Oui, c’est rare pour une telle diagonale.

Les points essentiels du TV TCL 75C805

Une dalle géante QLED Mini LED de 75 pouces

Compatible Dolby Vision IQ et HDR10+

Des ports HDMI 2.1, ALLM et VRR

Initialement proposé à 1 299 euros, puis réduit à 1 099 euros, le TV TCL 75C805 est désormais affiché à 990,30 euros à la Fnac et chez Darty grâce à une remise au panier.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le TV TCL 75C805. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un écran de télévision ou de cinéma ?

Le premier atout du TV TCL 75C805 est évidemment cette dalle géante dont il est équipé. On a donc droit ici à un écran de 75 pouces, soit une diagonale de 189 centimètres, qui devrait vous enlever l’envie d’acquérir un vidéoprojecteur, tant l’expérience offerte par ce TV s’approche de celle vécue au cinéma. Toutefois, avant de passer à l’achat, assurez-vous de posséder un meuble TV suffisamment grand pour accueillir ce modèle, même si le pied central facilite l’installation sur un grand nombre de meubles. Il faut aussi veiller à bénéficier d’un recul suffisant dans la pièce, pour ne pas s’abîmer les yeux devant l’écran.

Une fois ces paramètres pris en compte, on peut profiter pleinement de cette dalle Mini LED dotée d’un panneau de Quantum Dots qui offre un haut contraste, des effets de blooming limités et des couleurs vives. N’oublions pas de mentionner la définition 4K (3 840 x 2 160 pixels), l’upscaling des contenus en UHD très bien réalisé ou encore le support des formats HLG, HDR10 ainsi que les modes dynamiques HDR10+ et Dolby Vision IQ (avec un capteur de luminosité qui adapte automatiquement le mode d’image sur Dolby lumineux ou Dolby sombre). Bref, les images diffusées seront assurément plus contrastées et détaillées.

Les gamers y trouvent leur compte

Le modèle TCL 75C805 devrait également ravir les joueuses et les joueurs grâce à ses nombreuses fonctionnalités gaming. D’abord, le téléviseur est capable de supporter une fréquence de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz, via les cartes graphiques de PC. Soit l’assurance d’une excellente fluidité dans les titres compatibles. Ses ports HDMI 2.1 autorisent de leur côté la 4K@120fps, tandis que les fonctions ALLM (Auto Low Latency Mode) et VRR (Variable Refresh Rate) sont présentes pour réduire la latence et lutter contre les déchirures d’écran. Ajoutons à cela la technologie TCL DLG (Dual Line Gate) à 240 Hz, qui utilise des images supplémentaires pour donner la sensation d’une meilleure fréquence de rafraîchissement, mais attention, le résultat est limité à du Full HD.

Enfin, le TCL 55C805 est animé par le système Google TV, qui met à disposition une interface réactive et dont la grande force est de nous permettre d’installer une foule d’applications. L’OS met en plus en avant des contenus en fonction de nos goûts. Les assistants vocaux sont aussi de la partie, de même que les fonctionnalités Chromecast et AirPlay 2.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du TV TCL 55C805, également valable pour la variante de 75 pouces.

