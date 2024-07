Amazon anticipe son Prime Day avec ce kit de surveillance connectée soldé à -66 %

Ce n'est désormais plus un secret, Amazon lance son Prime Day les 16 et 17 juillet 2024. Le géant américain lance pourtant déjà des offres exclusives à ses membres, comme avec ce kit contenant 4 caméras extérieures et une sonnette pour 128 euros contre 379 euros de base.

Le Prime Day est officiellement attendu pour les 16 et 17 juillet 2024, mais Amazon décide de passer outre et commence déjà la braderie ! En ce moment, le géant américain propose un kit de surveillance complet pour ses membres Prime à un prix vraiment bas. On y trouve sa Blink Outdoor, une caméra extérieure qui alerte en cas de mouvement et qui filme en 1080p, mais aussi la Video Doorbell. Une sonnette, qui va presque jouer le même rôle, mais en surveillant principalement le pas de votre porte et d’interagir avec votre interlocuteur. Un kit qui pourrait bien vous aider à franchir le pas sur une installation de surveillance pour votre domicile.

Les avantages du kit Amazon Blink Outdoor + Video Doorbell

4 caméras extérieures endurantes qui filment en FHD

Avec une vision nocturne et détection des mouvements

Une sonnette pratique pour interagir avec vos interlocuteurs

De base à 379,98 euros, le kit de 4 caméras Blink Outdoor avec la sonnette connectée Blink Video Doorbell revient aujourd’hui à 128,49 euros sur Amazon.

Pour surveiller chaque recoin de votre domicile

Comme son nom l’indique, la Blink Outdoor est une caméra destinée pour l’extérieur, capable de résister aux intempéries (elle peut fonctionner entre -20 et 45 °C). Au nombre de quatre, ces caméras sont simples à installer. Pas de câbles, pas de « gros » travaux à réaliser, Amazon met à disposition des vis et chevilles. Ensuite, il vous faut créer un compte sur l’application Blink Home Monitor (disponible sur iOS et Android) et de configurer le Blink Sync Module, puis d’insérer les piles AA (incluses) dans les caméras. Elles n’ont pas besoin d’être rechargées régulièrement, puisqu’elles assurent deux ans d’autonomie. Vous pouvez les placer où vous le souhaitez grâce au support qui se fixe sur n’importe quelle surface.

Une fois en route, les Blink Outdoor sont capables de filmer en 1080p pour un rendu propre, manquant parfois de détails, mais restent exploitables. Pour ne rien louper, elles sécurisent votre domicile aussi la nuit, car elles disposent d’une vision nocturne infrarouge (en 720p uniquement en revanche). Équipées de micros et d’un système audio bidirectionnel, vous pourrez aussi entendre vos visiteurs et leur répondre, que vous soyez chez vous ou non. Une notif est envoyé dès qu’un mouvement est détecté et pour éviter les fausses alertes, et de faire vibrer votre téléphone toutes les cinq minutes, il sera possible de créer des « zones de détection ». C’est aussi pratique si vous considérez ces dernières comme un point plus sensible. Et, pour stocker les vidéos, le Sync Module 2 va sauvegarder les vidéos enregistrées localement, et à l’aide d’une clé USB être consulté ou télécharger. Aucuns frais mensuels ne s’appliquent.

Et même le pas de votre porte

En plus des quatre caméras de surveillance, ce kit contient aussi une sonnette, la Blink Video Doorbell. Vous pouvez l’installer soit en mode sans fil, soit la raccorder à vos fils de sonnette existants, pour qu’elle fasse également sonner votre carillon-intérieur dès que quelqu’un sonne. Dans tous les cas, il faudra insérer les piles AA (incluses) pour faire fonctionner la sonnette. Niveau performances, elle peut filmer l’extérieur de votre domicile en 1080p de jour, avec une qualité d’image correct même si les couleurs ne sont pas des plus fidèles. Elle filme en HD infrarouge la nuit et peut d’ailleurs assurer sa mission en extérieur puisqu’elle résiste aux intempéries. Elle offre aussi un angle de vision de 135° à l’horizontale, soit un espace assez important.

D’autres fonctionnalités bien utiles sont disponibles, comme la détection de mouvements et l’audio bidirectionnel, qui vous permet d’interagir avec vos visiteurs et les apercevoir. Blink étant une marque d’Amazon, Alexa est évidemment de la partie et peut vous notifier, via votre smartphone, lorsqu’un visiteur appuie sur le bouton de la sonnette ou lorsque des mouvements sont détectés. Enfin, tout comme les caméras, la vidéo en direct est disponible, y compris depuis un appareil équipé d’Alexa.

