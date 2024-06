On connaît enfin les dates pour les Amazon Prime Day 2024 : c’est juste après les soldes

À peine remis des soldes ? Amazon remet le couvert avec son Prime Day 2024. Deux jours de promos intensives les 16 et 17 juillet.

Préparez vos cartes bleues ! Amazon vient d’annoncer les dates de son Prime Day 2024. Les 16 et 17 juillet 2024, c’est le moment de faire des affaires… mais attention aux pièges ! Pendant exactement 48 heures, le géant du e-commerce promet « des milliers de produits à des prix particulièrement bas« .

Le Prime Day, c’est un peu le Black Friday made in Amazon. Lancé en 2015 pour célébrer les 20 ans du site, cet événement est devenu un rendez-vous incontournable pour les chasseurs de bonnes affaires. Mais attention, contrairement au Black Friday, le Prime Day est réservé aux membres Amazon Prime. Une stratégie maligne pour fidéliser les clients et attirer de nouveaux abonnés.

Cette année, Amazon joue la carte de la continuité en positionnant son Prime Day juste après les soldes d’été. Un coup de génie marketing ou une façon de profiter de la frénésie d’achat post-soldes ? Probablement un peu des deux. En tout cas, ça promet deux journées intenses pour notre porte-monnaie !

Les bons plans à surveiller (et les pièges à éviter)

Comme chaque année, Amazon met le paquet sur ses propres produits. Echo, Fire TV, Kindle… Si vous lorgnez sur un appareil estampillé Amazon, c’est le moment ou jamais. Mais attention, ne vous jetez pas sur la première promo venue. Comparez les prix, vérifiez l’historique des tarifs, et posez-vous LA question : en ai-je vraiment besoin ?

Au-delà des produits Amazon, le Prime Day est l’occasion de faire de bonnes affaires sur une large gamme d’articles. Électronique, électroménager, mode, beauté… Il y en a pour tous les goûts. Mais là encore, gardez la tête froide. Une promo alléchante ne vaut rien si le produit est de mauvaise qualité.

Le hack ultime : Profiter du Prime Day sans être membre

Vous n’êtes pas abonné Prime, mais vous ne voulez pas rater les promos ? Amazon a pensé à vous (enfin, surtout à votre porte-monnaie).

La période d’essai gratuite de 30 jours est votre meilleure alliée. Inscrivez-vous juste avant le Prime Day, profitez des offres, et résiliez dans la foulée si le service ne vous convient pas. Malin, non ? Mais attention, cette astuce a ses limites. D’abord, elle ne fonctionne qu’une fois. Ensuite, n’oubliez pas de résilier si vous ne souhaitez pas continuer l’abonnement. Amazon compte sur votre oubli pour vous fidéliser !

Depuis l’augmentation tarifaire, le prix de l’abonnement est maintenant de 6,99 euros par mois, ou 69,90 euros par an. C’est une offre sans engagement que vous pourrez très bien résilier votre abonnement juste après avoir profité du Prime Day.

Sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

D’ailleurs, les Prime Day, ce n’est pas que du shopping. Amazon en profite pour mettre en avant ses autres services. Prime Gaming offrira des jeux PC gratuits, Prime Video aura sûrement quelques exclusivités dans sa besace… C’est l’occasion de découvrir tout l’écosystème Amazon, pour le meilleur et pour le pire. Car oui, il faut garder à l’esprit que le Prime Day est avant tout une gigantesque opération marketing. Amazon cherche à vous garder dans son écosystème, à vous faire consommer toujours plus. C’est à vous de rester maître de vos achats et de ne pas vous laisser emporter par la frénésie des promos.

La livraison express, en 1 jour ouvré, ou le soir même selon les villes

Un accès prioritaire aux ventes flash Amazon (hors Prime Day)

Le service de SVOD Prime Vidéo sans surcoût

Des milliers de livres à lire avec Prime Reading

Deux millions de titres à écouter sur Prime Music

Des jeux vidéo et DLC offerts sur Prime Gaming

Ne ratez pas les meilleures offres des Prime Day 2024

Ces deux jours de festivités seront sous le signe des grosses promotions et il est possible que vous passiez à côté de certains bons plans vu l’ampleur de l’événement dans le monde, et donc en France. Mais pas de panique, Frandroid fera une couverture complète et on vous donne aujourd’hui quelques conseils pour ne rien louper.

1 – Nous suivre sur Twitter

À côté du compte principal de Frandroid, nous avons également un compte @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans. Vous retrouverez toutes les offres du Prime Day que nous partagerons sur Twitter, donc pensez à nous suivre et, surtout, activer la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel.

2 – S’inscrire à notre newsletter

Sur Frandroid, vous avez la possibilité de vous abonner à notre newsletter Bons Plans pour recevoir les meilleures offres de façon quotidienne. Pas d’inquiétude à avoir, il ne s’agit pas d’un spam, mais simplement de l’envoi de la plus belle offre du moment, et seulement une fois par jour. Nous ne sommes pas dans l’abus, de même pour votre adresse e-mail qui servira exclusivement à recevoir le bon plan du jour, et c’est tout.

3 – Télécharger notre application Frandroid

L’application Frandroid est aussi très pratique. Vous pouvez évidemment y retrouver toute l’actualité et les différents tests des produits, mais aussi la section Bons Plans où il est possible d’activer uniquement les notifications de cette catégorie, ce qui vous permettra de savoir en temps réel lorsque l’on publiera des articles pendant les Prime Day d’Amazon. L’application est disponible sur iOS et Android.

